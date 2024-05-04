Gergerlioğlu, “Dilovası Belediyesi’nde yolsuzluk mu oldu?”

Soru önergesine neden cevap verilmiyor?

Dilovası Belediyesi ile ilgili verdiği soru önergesine Çevre Bakanlığı’ndan cevap alamadığını söyleyen Gergerlioğlu, “Önemli bir iddia var ortada ve biz de bunu Çevre Bakanı Sn. Özhaseki’ye sorduk halen cevap alamıyoruz! Dilovası Belediyesi’nde önceki dönemde yapılan bir işlem var! 6 Şubat depremlerinden sonra Maraş Dulkadiroğlu Belediyesi’ne çöp konteyneri gönderildiği iddia ediliyor. Fakat Dulkadiroğlu Belediye yetkililerine oradaki halka soruyoruz Dilovası Belediyesi’nden gelen çöp konteyneri yok deniliyor! Peki bu düzenlenen ihale meselesi nedir? 400 Bin TL’yi aşkın ihalelerde farklı firmaların ihaleye girmesi gerekiyor ancak olağanüstü durumlarda, deprem vb. durumlarda doğrudan temin usulüne başvurulabiliyor ve böyle bir yola başvurulmuş! 2 fatura var biz bunu soru önergesi ile sorduk!” şeklinde konuştu.

850 ve 580 bin TL’lik fatura

Dilovası Belediyesinin önünden seslenen Gergerlioğlu, “Bizim soru önergemiz elimizde. Çevre Bakanlığı’na soruyoruz cevap alamıyoruz. Birinci fatura 850 Bin TL’lik fatura, ikinci fatura 580 Bin TL’lik fatura! Bu iki fatura ile Dulkadiroğlu Belediyesi’ne çöp konteyneri temin edildiği belirtiliyor. Fakat Dulkadiroğlu Belediyesi sınırları içinde araştırma yapıyoruz. Dilovası Belediyesi’nden gönderilen bir çöp konteyneri yok! Peki bu faturalar, bu paralar nereye gitti? Öğreniyoruz ki; Dilovası Belediyesi’nin şirketi olan Dilbel’e önceki Belediye Başkanı Sn. Hamza Şayir’in yeğeninin sahip olduğu bir firma konteyner satmış. Ardından iki fatura düzenlenmiş. Bu paralar birilerinin cebine girmiş ama Maraş Dulkadiroğlu Belediyesi’ne çöp konteyneri gitmemiş! Biz işte burada böyle önemli bir iddiayı Çevre Bakanlığı’na sorduk! Halen iddia durumundadır, biz de bunu Dilovası Belediyesi’ne de soruyoruz bir açıklamaları varsa buyursunlar yapsınlar! Çevre Bakanı Sn. Mehmet Özhaseki’ye de soruyoruz ve açıklama bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu paralara ne oldu?

Dilovası Belediyesinin yıkıldığını ve yeni binanın hala yapılmadığını hatırlatan Gergerlioğlu, “Kargacık burgacık bir yerde durumu idare ediyorlar. Burası kaç zaman oldu yıkıldı yeni bir belediye binası da yapılmıyor ama vukuatlar bitmiyor! Eski belediye başkanı zamanında olmuş bu olaylar fakat biz hem eskisinden hem yenisinden soruyoruz. Sn. Çevre Bakanı’na soruyoruz; çöp konteyneri ihalesi doğrudan temin ile yapılmış. Çöp konteyneri alıp depremzedelere gönderiyoruz diyorsunuz fakat giden çöp konteyneri yok! Bunu bir açıklayın! Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu olarak bu konuyu soruyorum. Yazılı soru önergesi ile sordum. Buradan açıklama yaparak soruyoruz! Defalarca soruyoruz ve bir açıklama bekliyoruz. Halkın parası bu paralar, bu paralara ne oldu? Depremzedelere mi gitti yoksa birtakım fatura yolsuzlukları mı oldu? Bu konuda bir açıklama bekliyorum! Ben halkın hakkını savunmak için milletvekilliği yapıyorum ve kamu kurumlarına bunu soruyorum! Halkın parası, halkın hakkı nereye gitti?” dedi.