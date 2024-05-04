İzmit'te 131 m² bahçeli ev mahkemeden satılıktır

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Akmeşe Cumhuriyet mahallesi, 164 ada 1 parsel, bahçeli ev vasıflı taşınmaz olup, üzerinde 2 katlı toplam 131,68 m2 alana sahip, 8,19 m2'lik kısmı yola tecavüzlüdür, 3 katlı yapı 151,20 m2 alana sahip, yola 6,51 m2'lik kısmı komşu parsele ise 2,4 m2'lik kısmı tecavüzlüdür, ayrıca parsel üzerinde tek katlı yığma ahır vardır, yapıların ekonomik ömrü düşüktür,

Adresi : Cumhuriyet Mah. Akmeşeİzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 265,43 m2

İmar Durumu: Akaryakıt ve servis alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.622.580,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:29

30/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*FOTO: TEMSİLİDİR.