Emekli maaşı zammında son durum! Rakamlar netleşti!

Emekli maaşları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı altı aylık enflasyon oranına bağlıyken, memur emeklileri toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkına göre zam alıyor. Temmuz ayında, emekli kök maaşlarına zam yapılacak ve taban aylıklar iyileştirilecek. Ekonomistlerin enflasyon tahminlerine dayanarak hazırlanan ek ödemeli kök maaş tablosu belirlendi. İşte Nisan ayı enflasyon verileri ile maaş hesaplaması...

6 AYLIK ENFLASYON ORANI TEMMUZ ZAMMINI BELİRLEYECEK

Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emeklilerin zam oranını gösterecek ilk 4 enflasyon verisi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu yüzde 4.53, Mart ayı enflasyonu yüzde 3.16 çıkmıştı. Nisan ayı enflasyonu da yüzde 3.18 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 oldu. Yani 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.72 zam oluştu.

4 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 18,77

Nisan ayı enflasyon oranı yarın açıklanıyor. Bununla beraber 4 aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,22 oldu. Bu rakama göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.208,36'ye çıkması ve 4 aylık enflasyonun yüzde 18,77 olması bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 25,47

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre hesap yapacak olursak Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.

Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olacak.

4 aylık veri netleşti! Emekli 4A, 4B, 4C kök maaş tablosu...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 25,47

SSK, Bağ-Kur emekli zammı beklentisi yüzde 25,47

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 10

Memur enflasyon farkı beklentisi yüzde 9,10

Memur zammı beklentisi yüzde 20,01

EMEKLİ ZAMMI HER YIL 2 KEZ BELİRLENİYOR

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hespalanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

SSK ve Bağ-Kur'lular Ocak 2024'te yüzde 37,57 olarak gerçekleşen enflasyon zammına ilaveten yüzde 11,68'lik ek zam aldı. Temmuz 2023'te yüzde 19,77 olarak gerçekleşen emekli zammı, yaklaşık yüzde 5 refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Refah payı Ocak 2023 döneminde ise yüzde 15 civarında olmuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL'Yİ AŞABİLİR

En düşük emekli maaşı 2023 yılında önce 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye ardından 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Son olarak Ocak 2024 döneminde bu rakam 10 bin TL'ye yükseldi.

ÖDENECEK EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Öncelikle 6 aylık emekli zammı belli oluyor. Bu zam oranı emeklinin kök maaşına doğrudan uygulanıyor. Bunun üzerine yüzde 4 ilave ek ödeme yapılıyor. Son olarak bu rakam taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği devreye giriyor. Bunu bir örnekle açıklayalım:

Örneğin kök maaşı 9500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 9880 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 10000 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor.

6 aylık enflasyon zammının yüzde 25,47 ve en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 12500 TL olarak belirlendiğini varsayarsak;Bu kişinin emekli kök maaşı 11919 TL'ye yüzde 4 ek ödemeli maaşı da 12396 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 12500 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek.

NOT: Nihai rakamlar 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı sonrası kesinleşecek ve hesaba yatacak tutarlar belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Hem 4 aylık enflasyon oranına göre hem enflasyon tahminlerine göre yeni maaşlar şöyle olacak:

MEVCUT MAAŞ: 10.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 11.872,00

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 12.539,00

MEVCUT MAAŞ: 10.100,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 11.990,72

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 12.664,39

MEVCUT MAAŞ: 10.200,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.109,44

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 12.789,78

MEVCUT MAAŞ: 10.300,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.228,16

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 12.915,17

MEVCUT MAAŞ: 10.400,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.346,88

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.040,56

MEVCUT MAAŞ: 10.500,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.465,60

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.165,95

MEVCUT MAAŞ: 10.600,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.584,32

MEVCUT MAAŞ: 10.700,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.703,04

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.416,73

MEVCUT MAAŞ: 10.800,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.821,76

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.542,12

MEVCUT MAAŞ: 10.900,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.940,48

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.667,51

MEVCUT MAAŞ: 11.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.059,20

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.792,90

MEVCUT MAAŞ: 11.100,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.177,92

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.918,29

MEVCUT MAAŞ: 11.200,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.296,64

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.043,68

MEVCUT MAAŞ: 11.300,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.415,36

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.169,07

MEVCUT MAAŞ: 11.400,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.534,08

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.294,46

MEVCUT MAAŞ: 11.500,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.652,80

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.419,85

MEVCUT MAAŞ: 11.600,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.771,52

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.545,24

MEVCUT MAAŞ: 11.700,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.890,24

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.670,63

MEVCUT MAAŞ: 11.800,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 14.008,96

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.796,02

MEVCUT MAAŞ: 11.900,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 14.127,68

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.921,41

MEVCUT MAAŞ: 12.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 14.246,40

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 15.046,80

MEVCUT MAAŞ: 12.100,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 14.365,12

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 15.172,19

MEVCUT MAAŞ: 12.200,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 14.483,84

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 15.297,58

MEVCUT MAAŞ: 12.700,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 15.077,44

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 15.924,53

MEVCUT MAAŞ: 12.800,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 15.196,16

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 16.049,92

MEVCUT MAAŞ: 12.900,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 15.314,88

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 16.175,31

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 15.433,60

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 16.300,70

MEVCUT MAAŞ: 14.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 16.620,80

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 17.554,60

MEVCUT MAAŞ: 15.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 17.808,00

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 18.808,50

MEVCUT MAAŞ: 16.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 18.995,20

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 20.062,40

MEVCUT MAAŞ: 17.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 20.182,40

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 21.316,30

MEVCUT MAAŞ: 18.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 21.369,60

MEVCUT MAAŞ: 19.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 22.556,80

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 23.824,10

MEVCUT MAAŞ: 20.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 23.744,00

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 25.078,00

MEVCUT MAAŞ: 25.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 29.680,00

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 31.347,50

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 22.570,20

MEVCUT MAAŞ: 30.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 35.616,00

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 37.617,00

MEVCUT MAAŞ: 35.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 41.552,00

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 43.886,50

MEVCUT MAAŞ: 40.000,00

YÜZDE 18.72 ZAMLI: 47.488,00

YÜZDE 25.39 ZAMLI: 50.156

Kaynak: HABER GLOBAL