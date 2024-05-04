Gıdalardaki büyük sorun 'Aflatoksin'

Mert İnan'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Türkiye’den Avrupa'ya ihraç edilen kuru incirde normal değerin 11 katı aflatoksin saptanması endişe yaratırken, halk sağlığını tehdit eden bu maddenin daha önce de defalarca gıda numunelerinde tespit edildiği ortaya çıktı. 2019'da Avrupa Birliği'nin yetkili kurumları, Türkiye’den gönderilen kuru incirlerde çok sık olarak ve yüksek miktarlarda aflatoksin ve okratoksin kalıntısı tespit edildiğini duyurulmuş, Tarım ve Orman Bakanlığı ise 18 Haziran 2019'da ülke genelindeki il müdürlüklerine gönderdiği yazıda ‘ihraç edilen kuru incirlerde’ kontrollerin artırılmasını talep etmişti. Bakanlığın yazısında maksimum aflatoksin seviyeleri ve yüksek oranda uyumsuzluk nedeniyle kuru incir ile türevlerinin kontrol sıklığının yüzde 10 oranından yüzde 20 'ye çıkarılmasına da vurgu yapılmıştı.

YER FISTIĞINDAKİ RİSK

2018'de İstanbul’daki marketlerden temin edilen 10 farklı çeşit cips ve 4 farklı çeşit yer fıstıklı bar örneklerinin laboratuvar analizlerinde toksin madde aflatoksin tespit edilirken, benzer tartışmalar o dönemde de yaşanmıştı. Araştırma kapsamında yer fıstıklı ürünlerin yüzde 50’sinde, 5-24 µg/kg (mikrogram) aralığında B1 ve B2 aflatoksin limitlerin üzerinde çıkmıştı.

CİPSLER TEHLİKE SAÇIYOR

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge laboratuvarında öğütülerek yapılan testler, Dr.Mustafa Yaman, Elif Okur, Gülser Reyyan Çetinkaya, Seher Erdoğan, Serra Orak, Zehra Sağlık ve Jale Çatak Öz tarafından gerçekleştirilirken, karaciğer kanseri riskine dikkat çekilmişti. Cips ürünlerinin yüzde 30’unda bulunan değerlerin, Türk Gıda Kodeksi limit sınırlarının üzerinde tespit edildiği de anlaşılmıştı.

SÜTLERDE DE ÇIKTI

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile Veteriner Fakültesi, Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalından Gonca Şimşek ile Sema Ağaoğlu'nun 2017'de Sivas ve civarında açık olarak satışa sunulan sütlerde yaptıkları aflatoksin varlığı ve kalıntı düzeyi araştırmasından da endişe verici sonuçlar çıkmıştı.

60 çiğ inek sütünün analiz sonuçlarına göre, 55 çiğ süt örneğinde (yüzde 91.6) AFM1 tespit edilirken, AFM1 değerleri en düşük 1,56, en yüksek 133,78 ve ortalama 36.59 birim olarak belirlendi. Bilim insanları ise araştırma sonuçlarına yönelik, "Sivas ili ve yakın köylerden toplanan çiğ inek sütü örneklerinin önemli kısmının (yüzde 91.6) AFM1 ile kontamine olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, tüketici açısından potansiyel risk oluşturmaktadır" uyarısında bulunmuştu.

DONDURMANIN TADI KAÇTI

Yine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı ve Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünden Ahmet Burak Biniş ile Tuğba Demir tarafından yapılan çalışmada ise 30 adet farklı markalardan oluşan meyveli, sade ve çikolatalı dondurma, ile 30 farklı satış noktasında açık olarak satışa sunulan, meyveli, sade ve çikolatalı dondurmanın analizlerinden de değişen konsantrasyonlarda AFM1 tespit edildi. Örnekler içesinden 10 örnek (yüzde 17) Türk Gıda Kodeksi’nin izin verdiği yasal sınırı aştığı tespit edildi.

Not: Gıdaların üzerinde gelişen küflerin oluşturduğu bir toksin olan Aflatoksine, en çok fındık, fıstık, kuru incir gibi ürünlerde rastlanıyor. Kanserojen bir madde olan Aflatoksin, daha çok karaciğeri etkiliyor.

Kaynak: HABER GLOBAL