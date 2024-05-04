Baysan Trafo’da TİS süreci sonlandı

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Baysan Trafo’da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ocak ayı itibarı ile başlamıştı. Geri bıraktığımız yaklaşık 4 aydan bu yana devam eden görüşmelerde sendika ve işveren ücret zammı konusunda anlaşamadı. Anlaşmaya varılamayan fabrikada arabulucu sürecinden de sonuç alınamayınca grev süreci başlamıştı.

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İşveren ile anlaşmaya varamayan sendika, dün itibarı ile grev kararını fabrikaya astı. 170 işçinin çalıştığı fabrikada, asılan grev kararına göre işçiler 6 Mayıs itibarı ile greve çıkacaktı. Greve çıkılmasına üç gün kala, sendika ile işveren anlaşmaya vardı. Sendika ile işveren arasında imzalanan sözleşmeye göre, Baysan’da 1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile işyeri ortalama ücret, ikramiye ve her ay düzenli alınan sosyal haklar ile birlikte tahmini net 51 bin TL’ye kadar yükseltildi.

TELAT ÇELİK PAYLAŞTI

Konuya ilişkin Birleşik Metal'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Sendikamızın Kocaeli Şubesinin Örgütlü olduğu ve 6 Mayıs tarihinde greve çıkacağımız Baysan Kazan işyerinde toplu iş sözleşmesi 2 Mayıs 2024 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.

Yapılan Toplu İş Sözleşmesi şöyle;

• Toplu iş sözleşmesi 2 yıllık olarak imzalanmıştır.

• Yapılan toplu iş sözleşesi ile birçok idari hakta ilerleme sağlanmıştır.

• Sosyal ödeme ve ödeneklerin 6’şar aylık olarak artışı sağlanmıştır.

• Ücretler 6’şar aylık dönemler içerisinde artacak

• yapılan toplu iş sözleşmesi ile 1 Ocak 2024 tarihi itibari işyeri ortalama ücreti, ikramiye ve her ay düzenli alınan sosyal haklar ile birlikte net 40.000 TL’ye kadar yükseltilmiştir.

• 2. altı ayda enflasyon 3. altı ayda enflasyon +3 ve 4. altı ayda enflasyon oranında zam toplu iş sözleşmemizde yer almıştır.

• 1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile işyeri ortalama ücreti, ikramiye ve her ay düzenli alınan sosyal haklar ile birlikte tahmini net 51.000 TL’ye kadar yükseltilmiştir.

• Sosyal ödeme ve ödeneklerde sözleşmenin 1. altı aynında ortalama %280’lik bir artış sağlanmıştır. sosyal ödeme ve ödeneklerin diğer artışları ücret zam ve dönemlerinde (6’şar aylık) arttırılacak."