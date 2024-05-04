Kritik maça saatler kaldı

ZORU BAŞAR DERİNCE
Belediye Derincespor bugün saat 15.00’te Denizlispor’u konuk edecek. Temsilcimizin bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyor. Aksi halde TFF 2. Lig’den düşecek. 37 puanlı Derince’nin üstünde 38 puanla Sarıyer ve 39 puanla Etimesgut Belediyespor yer alıyor. Sarıyer bugün küme düşmesi kesinleşen Uşakspor ile mücadele edecek. Bu maçta Sarıyer favori olarak gözüküyor. Öte yandan Etimesgut Belediyespor ise 8. sıradaki İnegölspor’u konuk edecek. Sarıyer’in kaybetmesi pek olası değil ancak Etimesgut - İnegöl maçının favorisi İnegöl. Eğer Etimesgut, İnegöl karşısında kaybeder, Derince de Denizlispor’u mağlup ederse ligde kalacak. Ama tam tersi olursa Derince maalesef ki ligden düşecek. O yüzden Derince’nin Denizli karşısında kesin galip gelmesi gerekiyor. Rakiplerin maçları beklenecek ve her türlü durumda kader ne derse o olacak…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.