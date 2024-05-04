- Spor

Kritik maça saatler kaldı

Belediye Derincespor tabir-i caizse birazdan ölüm - kalım maçına çıkacak. Temsilcimiz, Denizlispor’u saat 15.00’te konuk edecek. Derince’nin karşılaşmayı mutlak suretle kazanması, Sarıyer ve Etimesgut’tan birinin kaybetmesi gerekiyor.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kritik maça saatler kaldı mask

ZORU BAŞAR DERİNCE

Belediye Derincespor bugün saat 15.00’te Denizlispor’u konuk edecek. Temsilcimizin bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyor. Aksi halde TFF 2. Lig’den düşecek. 37 puanlı Derince’nin üstünde 38 puanla Sarıyer ve 39 puanla Etimesgut Belediyespor yer alıyor. Sarıyer bugün küme düşmesi kesinleşen Uşakspor ile mücadele edecek. Bu maçta Sarıyer favori olarak gözüküyor. Öte yandan Etimesgut Belediyespor ise 8. sıradaki İnegölspor’u konuk edecek. Sarıyer’in kaybetmesi pek olası değil ancak Etimesgut - İnegöl maçının favorisi İnegöl. Eğer Etimesgut, İnegöl karşısında kaybeder, Derince de Denizlispor’u mağlup ederse ligde kalacak. Ama tam tersi olursa Derince maalesef ki ligden düşecek. O yüzden Derince’nin Denizli karşısında kesin galip gelmesi gerekiyor. Rakiplerin maçları beklenecek ve her türlü durumda kader ne derse o olacak…

04 May 2024 - 13:01 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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