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ERZURUMLULAR'DAN ÖMEROĞLU'NA ZİYARET

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖNAL ve yönetim kurulu üyeleri Dilovası Belediye Başkanı seçilen Ramazan Ömeroğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

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ERZURUMLULAR'DAN ÖMEROĞLU'NA ZİYARET mask
ERZURUMLULAR'DAN ÖMEROĞLU'NA ZİYARET
ERZURUMLULAR'DAN ÖMEROĞLU'NA ZİYARET
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Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖNAL ve Yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreteri Murat ŞENEL, Muhasip Erdal DURMUŞ, Mehmet Bahar, Necmettin Karakaya, Vakıf mütevelli heyeti üyesi İş İnsanı İsmail SELÇUK, Vakıf üyesi Dilovası Belediye meclis üyesi Yavuz Yılmaz, Vakıf üyesi Körfez Belediye meclis üyesi Doğan Önal, Dilovası Erzurum Horasanlılar Dernek Başkanı Nesim Duman ile birlikte Dilovası Belediye Başkanı seçilen Ramazan ÖMEROĞLU'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ERZURUMLULAR'DAN ÖMEROĞLU'NA ZİYARET
ERZURUMLULAR'DAN ÖMEROĞLU'NA ZİYARET
# Meclis, Dilovası

04 May 2024 - 13:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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