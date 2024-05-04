Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖNAL ve Yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreteri Murat ŞENEL, Muhasip Erdal DURMUŞ, Mehmet Bahar, Necmettin Karakaya, Vakıf mütevelli heyeti üyesi İş İnsanı İsmail SELÇUK, Vakıf üyesi Dilovası Belediye meclis üyesi Yavuz Yılmaz, Vakıf üyesi Körfez Belediye meclis üyesi Doğan Önal, Dilovası Erzurum Horasanlılar Dernek Başkanı Nesim Duman ile birlikte Dilovası Belediye Başkanı seçilen Ramazan ÖMEROĞLU'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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ERZURUMLULAR'DAN ÖMEROĞLU'NA ZİYARET
Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖNAL ve yönetim kurulu üyeleri Dilovası Belediye Başkanı seçilen Ramazan Ömeroğlu'nu makamında ziyaret ettiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.