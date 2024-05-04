31 Mart yerel seçimlerinin bitmesinin ardından siyasi partilerde değişimler yaşanmaya devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat İşleri Başkanı Muhtar Mahramlı’nın yaptığı açıklamada Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız’ın görevden alındığı duyurdu. Demokrat Parti tarafından Veli Yıldız’dan boşalan başkanlık koltuğa ise ilerleyen günlerde yeni bir atama yapılması bekleniyor.
04 May 2024 - 13:51- Siyaset Güncelleme:
Demokrat Parti İlçe Başkanı görevden alındı
Demokrat Parti Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız’ın görevden alındığını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.