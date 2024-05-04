04 May 2024 - 13:51- Siyaset G:

Demokrat Parti İlçe Başkanı görevden alındı

Demokrat Parti Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız’ın görevden alındığını duyurdu.

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Demokrat Parti İlçe Başkanı görevden alındı
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31 Mart yerel seçimlerinin bitmesinin ardından siyasi partilerde değişimler yaşanmaya devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat İşleri Başkanı Muhtar Mahramlı’nın yaptığı açıklamada Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız’ın görevden alındığı duyurdu. Demokrat Parti tarafından Veli Yıldız’dan boşalan başkanlık koltuğa ise ilerleyen günlerde yeni bir atama yapılması bekleniyor.

Demokrat Parti İlçe Başkanı görevden alındı
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04 May 2024 - 13:51 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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