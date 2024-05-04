Körfez'de Hacı Osman Mahallesi’ndeki bir halı mağazasında, Ankara’da önceki gün aşırı yağış sonucu meydana gelen selde zarar gören halılar ucuz fiyata satıldı. Firma yetkilileri, Ankara’da zarar gören halıların Kocaeli ile birlikte birçok ilde uygun fiyattan satışa sunulduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyu görerek sabah saatlerinde mağazaya gelen onlarca kişi, zarar gören halıları 100 TL fiyat ile satın aldı. Ucuz fiyatlı halılar kısa sürede tükendi.
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Ankara’da selden kurtarılan halılar Kocaeli’de satıldı
Ankara’da önceki gün yaşanan aşırı yağmur sonrası selden zarar gören halıcılar, kurtardıkları halıların bir bölümünü Körfez'de ucuz fiyatla satıldı. Ucuz halı alabilmek için onlarca kişi sabahın erken saatlerinde mağazaya geldi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.