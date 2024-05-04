Ankara’da selden kurtarılan halılar Kocaeli’de satıldı

Körfez'de Hacı Osman Mahallesi’ndeki bir halı mağazasında, Ankara’da önceki gün aşırı yağış sonucu meydana gelen selde zarar gören halılar ucuz fiyata satıldı. Firma yetkilileri, Ankara’da zarar gören halıların Kocaeli ile birlikte birçok ilde uygun fiyattan satışa sunulduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyu görerek sabah saatlerinde mağazaya gelen onlarca kişi, zarar gören halıları 100 TL fiyat ile satın aldı. Ucuz fiyatlı halılar kısa sürede tükendi.