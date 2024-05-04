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Baki Gedikli'den haber alınamıyor

İzmit'te yaşayan Baki Gedikli'den dünden beri haber alınamıyor

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Baki Gedikli'den haber alınamıyor mask
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En son dün öğleden sonra Mehmet Ali Paşa Üçyol 'da görülen Baki Gadikli'yi görenlerin 0544 443 04 77 nolu telefondan oğlu Erdal Gedikli'ye ulaşması gerekiyor. 

04 May 2024 - 14:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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