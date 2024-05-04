Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşlar, " Kartepe Yunus Emre Caddesi demiryolu altgeçidi aydınlatmaları çalışmıyor. Altgeçidi kullanan yayalar karanlıkta buradan geçmek zorunda kalıyor. Özellikle hava karardıktan sonra bu altgeçidi kullanan vatandaşlar buranın aydınlatması gerektiğini ve gerekli çalışmanın yapılmasını istiyorlar."
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Kartepe'de altgeçidin aydınlatmaları çalışmıyor
Gazetemize ulaşan vatandaşlar, Kartepe Yunus Emre Caddesi demiryolu altgeçidi aydınlatmaları çalışmadığı için görevlilerin gerekli çalışmaların yapılmasını istediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.