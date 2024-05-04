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Kartepe'de altgeçidin aydınlatmaları çalışmıyor

Gazetemize ulaşan vatandaşlar, Kartepe Yunus Emre Caddesi demiryolu altgeçidi aydınlatmaları çalışmadığı için görevlilerin gerekli çalışmaların yapılmasını istediler.

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Kartepe'de altgeçidin aydınlatmaları çalışmıyor mask

Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşlar, " Kartepe Yunus Emre Caddesi demiryolu altgeçidi aydınlatmaları çalışmıyor.  Altgeçidi kullanan yayalar karanlıkta buradan geçmek  zorunda kalıyor. Özellikle hava karardıktan  sonra bu altgeçidi kullanan vatandaşlar  buranın aydınlatması gerektiğini ve gerekli çalışmanın  yapılmasını  istiyorlar."
# Kartepe

04 May 2024 - 14:19 - Gündem

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