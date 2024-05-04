Kartepe'de altgeçidin aydınlatmaları çalışmıyor

Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşlar, " Kartepe Yunus Emre Caddesi demiryolu altgeçidi aydınlatmaları çalışmıyor. Altgeçidi kullanan yayalar karanlıkta buradan geçmek zorunda kalıyor. Özellikle hava karardıktan sonra bu altgeçidi kullanan vatandaşlar buranın aydınlatması gerektiğini ve gerekli çalışmanın yapılmasını istiyorlar."