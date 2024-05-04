Park halindeki kamyon 2 otomobile ve duvara çarparak durabildi

İddiaya göre, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 131 Sokakta park halinde olan 41 L 48 39 plakalı kamyonun freni boşalarak hareket etti. Hareket halinde olan kamyon, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Hızını alamayan kamyon, bir evin duvarına çarparak durabildi. Savaş alanına dönen kaza alanında otomobil ve kamyon adeta parçalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken meydana gelen kazada araçlarda ve çevrede kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.
Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.