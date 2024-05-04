Pazarcılık yapan Bahri Şükrüoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip Hacıhızır Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bahçeşme Mezarlığında toprağa verilecek
04 May 2024 - 14:48- Asayiş Güncelleme:
Pazarcı Bahri Şükrüoğlu vefat etti
İzmit Hacıhızır Mahallesi Kornişyolu Caddesi'nde ikamet eden Bahri Şükrüoğlu (73) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.