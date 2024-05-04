04 May 2024 - 14:48- Asayiş G:

Pazarcı Bahri Şükrüoğlu vefat etti

İzmit Hacıhızır Mahallesi Kornişyolu Caddesi'nde ikamet eden Bahri Şükrüoğlu (73) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti.

Cihat Polat
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Pazarcı Bahri Şükrüoğlu vefat etti mask
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Pazarcılık yapan Bahri Şükrüoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip Hacıhızır Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bahçeşme Mezarlığında toprağa verilecek

04 May 2024 - 14:48 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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