Bakanlık tarafından Kocaeli'de yeni mahkemeler kuruldu

Adalet Bakanlığı tarafından yeni mahkemelerin kurulması ile ilgili genelge yayınlandı. Genelgede, 2024 yılında yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin 1.Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38'inci maddesinin 1/a bendi uyarınca yapılan çalışmalar çerçevesinde; adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, ihtisaslaşmanın sağlanması ile adil, isabetli ve doğru kararlar verilmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla bölgelerin coğrafî durumları, yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü ile yeni mahkemelerin kurulduğu belirtildi.

Genelgeye göre ’de 29 yeni mahkeme kuruldu. Kocaeli’de yeni kurulan mahkemeler ile ilgili görevlendirmelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor. Kocaeli’de yeni kurulan mahkemeler şöyle;