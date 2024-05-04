Bakanlık tarafından Kocaeli'de yeni mahkemeler kuruldu

Adalet Bakanlığı tarafından yeni mahkemelerin kurulması ile ilgili genelge yayınlandı. Genelgede, 2024 yılında yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin 1.Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38'inci maddesinin 1/a bendi uyarınca yapılan çalışmalar çerçevesinde; adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, ihtisaslaşmanın sağlanması ile adil, isabetli ve doğru kararlar verilmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla bölgelerin coğrafî durumları, yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü ile yeni mahkemelerin kurulduğu belirtildi.
Genelgeye göre ’de 29 yeni mahkeme kuruldu. Kocaeli’de yeni kurulan mahkemeler ile ilgili görevlendirmelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor. Kocaeli’de yeni kurulan mahkemeler şöyle;
- Kocaeli 8.Ağır Ceza Mahkemesi,
- Kocaeli 14, 15, 16, 17, 18 ve 19.Asliye Ceza Mahkemeleri,
- Kocaeli 6, 7 ve 8.Aile Mahkemeleri,
- Kocaeli 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.Sulh Hukuk Mahkemeleri,
- 5.Asliye Ceza Mahkemesi,
- Gölcük 2 ve 3.Sulh Hukuk Mahkemeleri,
- Gölcük 2 ve 3.Aile Mahkemeleri,
- 3, 4 ve 5.Asliye Ceza Mahkemeleri,
- Kandıra 3.Asliye Hukuk Mahkemesi,
- Karamürsel 2.Asliye Ceza Mahkemesi,
- Karamürsel 2.Asliye Hukuk Mahkemesi,
- 5.Asliye Ceza Mahkemesi,
- Körfez 2.Aile Mahkemesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.