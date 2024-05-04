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2.Lig'de ilginç olay: VANSPOR FK MAÇTAN ÇEKİLDİ

TFF 2. Lig'in 38. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında sahadan çekildi.

İhlas Haber Ajansı
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2.Lig'de ilginç olay: VANSPOR FK MAÇTAN ÇEKİLDİ mask

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Bursaspor’un konuk ettiği Vanspor FK sahadan çekildi. Şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan konuk ekip, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkan Serik Belediyespor’un bu kararını protesto etti. Maçın başlama düdüğü ile birlikte 1 sahada hareketsiz kalan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında ise sahadan çekildi. O esnada Esenler Erokspor rakibi karşısında 3-0 öndeydi.
# dikkat

04 May 2024 - 15:49 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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