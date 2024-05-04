Makarna sevenlere iyi haber

Makarna yemeyi seviyor ama kilo almamak için kaçınıyor musunuz? ABD’li bir diyetisyen, sevilen hamur işi yiyeceğin düşünüldüğü kadar sorun yaratmayacağını söylüyor. Beslenme uzmanına göre, kiloyu yaratan unsur makarnada değil, yeme şeklinde yatıyor.

Yakın zamanda araştırma merkezi StudyFinds için bir çalışma hazırlayan diyetisyen Shyla Cadogan, makarna için önerilen porsiyon boyutunun 56,7 g pişmemiş makarna olduğunu açıkladı. Bu da kişi başına yaklaşık bir fincan pişmiş makarnanın yeterli olduğu anlamına geliyor.

Alanında ünlü bir makarna markasına göre tipik bir porsiyon yaklaşık 200 kalori, 40 gram karbonhidrat, 6 gram protein ve 1-2 gram lif içeriyor.

Çoğunlukla karbonhidratlardan oluştuğu için insanlar onu "boş kalori" olarak görme eğilimindedir. Ancak uzman, karbonhidratların aslında insan vücudu için "tercih edilen enerji kaynağı" olduğunu söylüyor.

Tam tahıllı makarna özellikle daha fazla lif ve protein içerir, bunlar sizi daha uzun süre tok tutacak ve aşırı yeme olasılığını sınırlayacak iki şeydir. Ancak konu popüler yemeğin nasıl hazırlandığına gelince bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

SOSLARA DİKKAT

Yemeğin üstüne soslar, kremalar, etler ve peynirler koymak, kalorisini artırmaya yardımcı olur ve bu da yemeğin faydalı besinler açısından dengeli olmamasına yol açabilir. Yan yemek yerine ana yemeğiniz olarak makarnayı tercih ederseniz, muhtemelen ihtiyacınızdan daha fazlasını yemeye başlarsınız.

Cadogan, "Aşırı miktarda veya genel olarak dengesiz bir beslenmenin parçası olarak tüketilen hemen hemen her yiyecek oldukça hızlı bir şekilde sağlıksız hale gelebilir. Önemli olan tabağınızı dengelemektir." dedi.

Genellikle ortalama bir yemek tabağının çeşitli renklerde yiyecekler içermesi tavsiye edilir ve aynı kural makarna tabağı için de geçerlidir.

Cadogan bunu yapmanın bir yolu olarak "makarnayı tam bir öğün yerine garnitür olarak kullanın" diyor. Ayrıca nohutlu makarna, proteinli makarna, edamame makarna ve siyah fasulyeli makarna gibi çeşitli yüksek lifli ve yüksek proteinli alternatifleri de satın alabilirsiniz.

Diyetisyen, "Makarna doğası gereği sağlıksız değil. Bu saygısızlığı hak etmiyor" diye ekledi.

Kaynak: SÖZCÜ