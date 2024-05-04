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Kendisinden haber alınmayan kadın evde ölü bulundu

Körfez ilçesinde kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Kendisinden haber alınmayan kadın evde ölü bulundu mask
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Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Üstüner Sokak'ta bulunan aparmanın 2 katında ikamet eden ve yalnız yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Akkaya'dan haber alamayan kızı annesinin komşularını arayarak haber verdi. Bunun üzerine komşular zili uzun süre çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkondan içeri girdiğinde Akkaya'nın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık

04 May 2024 - 16:13 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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