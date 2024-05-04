O emeklilere zam yapılmayacak!

Nisan ayında enflasyon aylık bazda %3,18 artarak yüzde 69,80 seviyesine yükseldi. Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG ise enflasyonun yıllık oranını yüzde 124,35 olarak hesapladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak zamları da netleştirmeye başladı. 2024 yılının ilk 3 ayı için enflasyon oranı %18,70 olarak belirlendi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak zamları da netleştirmeye başladı. 2024 yılının ilk 3 ayı için enflasyon oranı %18,70 olarak belirlenirken, bu oranın temmuz ayına kadar değişmesi ve hatta artması bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, mayıs, haziran ve temmuz aylarında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Memur ve memur emekli maaş zam oranları belli oldu. 2024 yılının ilk 6 ayı için %15, ikinci 6 ay için ise %10 olarak belirlenmişti.

Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

UZMANI AÇIKLADI! MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA BÜYÜK TEHLİKE

Çalışma Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, memur ve memur emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamla ilgili endişe verici bir açıklamada bulundu. Çelik, zam oranının enflasyon oranının altında kalabileceğini vurguladı. Dört aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 13,5 olması gerektiğini belirten Çelik, bu oranın enflasyondan 5,2 puan daha düşük olduğunu ifade etti.

Çelik, işçi ve Bağkur emeklilerinin ayını dönemdeki zam oranının yüzde 18,7 olduğunun altını çizerek, “Görüldüğü gibi memurlar ve memur emeklileri Memur-Sen, Hükümet ve Hakem Kurulu marifetiyle sonuçlanan toplu sözleşme nedeniyle resmi enflasyon kadar bile zam alamayacak” dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 aylık enflasyonun yüzde 25 civarında gerçekleşebileceğini ifade etti. Bu tahmine göre, memur ve memur emeklilerin Temmuz ayında alabilecekleri zam oranı yüzde 19,4 ile enflasyonun 5,4 puan altında olabileceğini söyledi.

Kaynak: KAMUSONHABER