SALATAYA ÖNCE LİMON / SİRKE EN SON ZEYTİNYAĞI KONUR!

Salatanıza şayet önce zeytinyağı koyarsanız, zeytinyağı salatanın üzerini saracağı için limon ve/veya sirke salataya nüfuz edemez akar ve dibine gider. O nedenle salataya önce limon ve/veya sirke, ardından zeytinyağı konulması önerilir.

Taze sıkılmış limon ve ev yapımı en az üç ay fermente olmuş sirke, besinlerin hazmedilmesini yavaşlatır. Bu da yediklerimizin midemizde ve ince bağırsağımızda daha uzun süre kalmasını yani başka bir deyişle daha uzun süre tok kalmamızı sağlar.

Gördüğünüz gibi büyük büyük annemizin uygulamaları bugün bilimsel açıklamalarıyla öneriliyor. Siz siz olun geleneksel bilgiyi büyüklerinizden öğrenip sizden sonraki kuşaklara iletin.

Daha önce paylaştığımız “Limonun Bilimsel Olarak Gösterilmiş 6 Faydası” yazısını da hatırlatmak isteriz. Bu yazıyı fotoğrafı kaydırarak okuyabilirsiniz. Tabii ki limonun bu faydalarından yararlanabilmek için araca doğru yakıt koymak gerekiyor. Siz bir taraftan yanlış besleniyorsanız istediğiniz kadar limon yiyin hiçbir yararı olmayabilir.

LİMONUN BİLİMSEL OLARAK GÖSTERİLMİŞ 6 FAYDASI!

Limon C vitamini, lif ve bazı yararlı bitkisel bileşikler açısından zengindir. Bu bakımdan sağlık için çeşitli faydaları vardır. Bunlardan 6 tanesi:

1- Kalp sağlığını destekler.

2- Kilo kontrolüne yardımcıdır.

3- Böbrek taşlarını önler.

4- Anemiye karşı korur.

5- Kanser riskini azaltır.

6- Sindirim sistemi sağlığına iyi gelir.

LİMONUN BİLİMSEL OLARAK GÖSTERİLMİŞ 6 FAYDASI!

Limon C vitamini, lif ve bazı yararlı bitkisel bileşikler açısından zengindir. Bu bakımdan sağlık için çeşitli faydaları vardır. Bunlardan 6 tanesi:

1- Kalp sağlığını destekler

Limon kalp dostu C vitamini açısından zengindir. Ayrıca içerdiği hesperidin ve diosmin bileşiklerinin kolesterolü düşürdüğü gösterildi.

2- Kilo kontrolüne yardımcıdır.

Limonda bulunan bazı bileşiklerin kilo vermeye yardımcı olduğunu çeşitli araştırmalar gösterdi.

3- Böbrek taşlarını önler.

Limondaki sitrik asidin, idrar hacmini arttırarak ve idrar pH'ını düşürerek taş oluşumu için ortamın uygun olmamasını sağladığı gösterildi.

4- Anemiye karşı korur.

Limonda bulunan C vitamini ve sitrik asit bitkisel demirin emilimini arttırarak kansızlığı önlüyor.

5- Kanser riskini azaltır.

Limonda bulunan bazı bileşiklerin kanser önleyici etkileri olduğu gösterildi.

6- Sindirim sistemi sağlığına iyi gelir.

Limondaki çözülebilir lif sindirim sistemine iyi geliyor. Ancak bunun için sadece suyunu içmek değil lifleriyle yemek gerek.

A.Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/6-lemon-health-benefits