İzmit Belediyesi, Geleneksel Hıdırellez Şenliklerine başlıyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bu yıl da baharın müjdecisi Hıdırellez büyük bir coşkuyla kutlanacak. 5-6-7 Mayıs tarihlerinde İzmit’in farklı noktalarında düzenlenecek olan Hıdırellez programları, baharın gelişini coşkuyla karşılayacak olan herkesi bir araya getirecek. Programlarda Halk Dansları ve birbirinden eğlenceli etkinlikler İzmitlileri bekliyor.

YARININ PROGRAMI

10.00 - Mecidiye Köyü

17.00 - Yahya Kaptan Mahallesi Hanımeli Kültür Merkezi Hıdırellez Ateşi

18.00 - Geleneksel Kertil Tekke Hıdırellez Konserleri

PROGRAMLAR 3 GÜN SÜRECEK

Hıdırellez kutlamaları 5 Mayıs Pazar Günü (Yarın) Mecidiye Köyü’nde başlayacak. 6 Mayıs Pazartesi günü Bayraktar Köyü ve 7 Mayıs Salı günü Balören Köyü’nde düzenlenecek olan kutlamalar kapsamında; Semah törenleri, konserler ve müzik dinletileri olacak.

KÖYLERE ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLANACAK

İzmit Belediyesi, kutlama alanlarına ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla İzmit Kuryapı önünden ve Derince Cemevi önünden saat 09:00 itibarıyla araç kaldıracak. Katılımcılar, program süresince ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanabilecek.

ETKİNLİKLER VE İKRAMLARDA BULUNULACAK

Program boyunca çocuklar için animasyon ekipleri ve çeşitli eğlenceler düzenlenecek. İkramların da yer alacağı program kapsamında Hıdırellez’in bolluk ve bereket getirmesi amacıyla geleneksel olarak düzenlenen lokma duası ve dağıtımı yapılacak.

DEĞERLER YENİ NESİLLERE AKTARILACAK

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlikler, yerel halkın kültürel değerlerini yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerle hem toplumun kültürel zenginliğini koruyup geliştirmeyi hem de her yaş grubundan insanı doğayla ve birbirleriyle vakit geçirmeye teşvik etmeyi hedefliyor.

*FOTO TEMSİLİDİR