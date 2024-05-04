2.Lig Kırmızı Grup'taki diğer küme hattı mücadelelerinde Sarıyer, deplasmanda Uşakspor'u 5-0 yendi. Diğer taraftan temsilcimiz Belediye Derincespor ile aynı puana sahip olmasına rağmen Etimesgut, sahasında İnegölspor ile 1-1 berabere kalarak küme düştü.
04 May 2024 - 17:11- Spor Güncelleme:
Derince son dakikada 2.Lig'de kaldı: 2-1
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, ligin son haftasında daha önce küme düşmesi garantileşen Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan temsilcimiz ligde kaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.