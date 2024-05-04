Derince son dakikada 2.Lig'de kaldı: 2-1

2.Lig Kırmızı Grup'taki diğer küme hattı mücadelelerinde Sarıyer, deplasmanda Uşakspor'u 5-0 yendi. Diğer taraftan temsilcimiz Belediye Derincespor ile aynı puana sahip olmasına rağmen Etimesgut, sahasında İnegölspor ile 1-1 berabere kalarak küme düştü.