Berat Ali son dakikada Derince’yi kurtardı! Belediye Derince TFF 2. Lig’de kaldı: 2-1

ÇOK GOL KAÇTI AMA SONUNDA OLDU!

TFF 2. Lig’de kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor, Denizlispor’u sahasında konuk etti. 32. dakikada Murat Kaçan’ın attığı golle geriye düşen Derince, beraberlik golünü 47. dakikada Melik Derin ile buldu. İlk devresi 1-1 sona eren maçta ikinci devre çok hızlı başladı. Üst üste kaçan gol pozisyonları adeta saç baş yoldurdu. Derince’ye galibiyeti getiren gol 90. dakikada Berat Ali Genç’ten geldi.

ETİMESGUT MAÇININ BİTMESİ BEKLENDİ

Öte yandan aynı saatte Etimesgut Belediyespor’da ligde kalmak için İnegölspor ile mücadele ediyordu. Karşılaşmanın ikinci yarısı Derince’nin maçından yaklaşık olarak 6 dakika sonra başladı. Derince maçının bitmesinin ardından bu kez de Etimesgut maçı beklenmeye başlandı. 1-1 sona eren maç sonrasında Derince averaj ile ligde kalmayı başardı. İki takımında 40 puanı bulunurken, Derince averaj farkı ile TFF 2. Lig’e tutundu. Maç sonu Taner hoca ve öğrencileri sevinçten adeta deliye döndü.

BELEDİYE DERİNCESPOR

Hüseyin Yılmaz**

Canberk Özdemir***

Alpay Çelebi***

Murat Arda Ayhan** ( 82’ Ünal Durmuşhan**)

Tarık Mayhoş***

Volkan Altınsoy**

Taha Aydınlı** ( 60’ Ege Özkayımoğlu**)

Alaattin Hamza Ok

Fatih Cerlek** ( 60’ Erdi Can Şehit**)

Berat Ali Genç***

Melik Derin***

YEDEKLER: Eray Birniçan, Eren Bayraktar, Yusuf Balcı, Ali Gündoğdu, Arda Aksoy, Kerem Altıntaş

DENİZLİSPOR

Ali Yalçın**

Emre Yıldırım***

Emirhan Kaşçıoğlu** ( 46’ Ahmet Tekin**)

Oktay Kısaoğlu**

Gökhan Süzen**

Emre Sağlık**

Emir Dinç**

Samet Gündüz* ( 61’ Oğuzhan Sarı*)

Alaattin Öner**

Mustafa Kaçan** ( 61’ Yusuf İnanır)

Alihan Kalkan* ( 68’ Mehmet Uluman* )

YEDEKLER: Ertuğrul Bağ, Ramazan Karakurt, Mehmet Sıngın, Muhammed Kıryolcu, Deniz Kodal, Emre Ak

BELEDİYE DERİNCESPOR 2-1 DENİZLİSPOR

STAT: Belediye Derince Doğal Çim Sahası

HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu, Denizcan Şahin, Hüseyin Can

SARI KART: 58’ Mustafa Kaçan, 90 Berat Ali Genç

GOLLER: 32’ Mustafa Kaçan, 47’ Melik Derin, 90’ Berat Ali Genç