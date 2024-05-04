04 May 2024 - 17:17- Spor G:

Berat Ali son dakikada Derince’yi kurtardı! Belediye Derince TFF 2. Lig’de kaldı: 2-1

Belediye Derincespor, sahasında Denizlispor’u 2-1 mağlup etti. Etimesgut Belediyespor, İnegölspor ile 1-1 berabere kalınca Derince TFF 2. Lig’de kaldı!

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Berat Ali son dakikada Derince’yi kurtardı! Belediye Derince TFF 2. Lig’de kaldı: 2-1 mask
Berat Ali son dakikada Derince’yi kurtardı! Belediye Derince TFF 2. Lig’de kaldı: 2-1
Berat Ali son dakikada Derince’yi kurtardı! Belediye Derince TFF 2. Lig’de kaldı: 2-1
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ÇOK GOL KAÇTI AMA SONUNDA OLDU!

TFF 2. Lig’de kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor, Denizlispor’u sahasında konuk etti. 32. dakikada Murat Kaçan’ın attığı golle geriye düşen Derince, beraberlik golünü 47. dakikada Melik Derin ile buldu. İlk devresi 1-1 sona eren maçta ikinci devre çok hızlı başladı. Üst üste kaçan gol pozisyonları adeta saç baş yoldurdu. Derince’ye galibiyeti getiren gol 90. dakikada Berat Ali Genç’ten geldi.

ETİMESGUT MAÇININ BİTMESİ BEKLENDİ

Öte yandan aynı saatte Etimesgut Belediyespor’da ligde kalmak için İnegölspor ile mücadele ediyordu. Karşılaşmanın ikinci yarısı Derince’nin maçından yaklaşık olarak 6 dakika sonra başladı. Derince maçının bitmesinin ardından bu kez de Etimesgut maçı beklenmeye başlandı. 1-1 sona eren maç sonrasında Derince averaj ile ligde kalmayı başardı. İki takımında 40 puanı bulunurken, Derince averaj farkı ile TFF 2. Lig’e tutundu. Maç sonu Taner hoca ve öğrencileri sevinçten adeta deliye döndü.

BELEDİYE DERİNCESPOR

Hüseyin Yılmaz**
Canberk Özdemir***
Alpay Çelebi***
Murat Arda Ayhan** ( 82’ Ünal Durmuşhan**)
Tarık Mayhoş***
Volkan Altınsoy**
Taha Aydınlı** ( 60’ Ege Özkayımoğlu**)
Alaattin Hamza Ok
Fatih Cerlek** ( 60’ Erdi Can Şehit**)
Berat Ali Genç***
Melik Derin***

YEDEKLER: Eray Birniçan, Eren Bayraktar, Yusuf Balcı, Ali Gündoğdu, Arda Aksoy, Kerem Altıntaş

DENİZLİSPOR

Ali Yalçın**
Emre Yıldırım***
Emirhan Kaşçıoğlu** ( 46’ Ahmet Tekin**)
Oktay Kısaoğlu**
Gökhan Süzen**
Emre Sağlık**
Emir Dinç**
Samet Gündüz* ( 61’ Oğuzhan Sarı*)
Alaattin Öner**
Mustafa Kaçan** ( 61’ Yusuf İnanır)
Alihan Kalkan* ( 68’ Mehmet Uluman* )

YEDEKLER: Ertuğrul Bağ, Ramazan Karakurt, Mehmet Sıngın, Muhammed Kıryolcu, Deniz Kodal, Emre Ak

BELEDİYE DERİNCESPOR 2-1 DENİZLİSPOR
STAT: Belediye Derince Doğal Çim Sahası
HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu, Denizcan Şahin, Hüseyin Can
SARI KART: 58’ Mustafa Kaçan, 90 Berat Ali Genç
GOLLER: 32’ Mustafa Kaçan, 47’ Melik Derin, 90’ Berat Ali Genç

Berat Ali son dakikada Derince’yi kurtardı! Belediye Derince TFF 2. Lig’de kaldı: 2-1
Berat Ali son dakikada Derince’yi kurtardı! Belediye Derince TFF 2. Lig’de kaldı: 2-1
Berat Ali son dakikada Derince’yi kurtardı! Belediye Derince TFF 2. Lig’de kaldı: 2-1
Berat Ali son dakikada Derince’yi kurtardı! Belediye Derince TFF 2. Lig’de kaldı: 2-1

# oldu, sağlık

04 May 2024 - 17:17 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
08

Çenesuyu - İnegölsporu kutlamamiz gerekir. Yenilseydi kimse neden diye sorgulayamazdi. Helal olsun demekki çıkıp babalar gibi oynamışlar. Vallahi helal olsun onların sayesinde ligde kaldık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 11:59
06

Saf Okur... - Bu hale düşmenin tek sebebi yönetim.. turan hoca bu kadar basarisizken ısrarla onu korumaları..ligde tek galibiyeti olan ve ligin en kotu tskimi uşak a kendi sahanda yenildin ya ...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 08:58
04

Derince'li Oğuz - Neden son maça bırakıldı,sevinmeleri bi kere acayip üzülmeleri gerekiyor,millet bi üst ligi beklerken ligde kalmamıza seviniyoruz

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 04 Mayıs 23:40
03

Derince - Toplanıp önümüzdeki hafta İnegöl kalecisi ne gidelim soralım bir isteği varmıdır diye

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 04 Mayıs 22:31
07

Mülayim - @Derince 03 nolu yoruma cevabı: 2 porsiyon köfte.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 10:58
02

Ömer - Hayati anlam taşıyan bir maçtı.kazıldı ve ligde kalındı.tebrikler derince tebrikler Taner hoca

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 21:06
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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