Cezasız kalmamalı! "Dere değil kanalizasyon"

16 Haziran'da İslam aleminin 2 büyük bayramından birisi olan Kurban Bayramı'na 2 aydan kısa bir süre kaldı. Et fiyatlarındaki pahalılıkla doğru orantılı olarak kurbanlık fiyatları da uçuşa geçti. Ancak ibadetlerini tüm imkanlarını zorlayarak yapmak isteyen müslümanlar hazırlıklarına başlarken besi çiftliklerine de kurbanlıklar gelmeye başladı.

GEÇMİŞTE DE OLMUŞTU

Ancak besi yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde çeşitli çevre sorunlar da bu süreçte baş göstermeye başladı. Kurbanlıkları kendi çiftliklerine getiren hayvan yetiştiricileri çevreye zarar verdiklerine geçtiğimiz yıllarda şahit olmuştuk.

KURBANLIK GETİREN İŞLETMELER...

2 milyon nüfuslu Kocaeli'ye de bayram için binlerce hayvan getiriliyor. Kurbanlık getiren bazı işletmeler hayvan gübreleri için yapmaları gereken çevre önlemlerini almadıkları görülüyor. Bunlardan ilimizde en çok görüleni çukur açılmak suretiyle depolanması gereken hayvan gübrelerinin derelere akıtıldığı görüntüler oldu.

KARATEPE KÖYÜ'NE KİM BIRAKTI BU PİSLİĞİ?

Kocaeli'de Karatepe Köyü Deresine yüklü miktarda gübre bırakıldığı görüntüler görenleri şoke etti. Derenin rengi değişirken, çevreye ağır bir koku yayıldığı anları vatandaşlar, “Dere değil kanalizasyon” diyerek yaşananlara adeta isyan etti.