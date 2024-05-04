04 May 2024 - 17:23- Gündem G:

Cezasız kalmamalı! "Dere değil kanalizasyon"

Kocaeli'de Karatepe köyünde dere bırakılan hayvan gübresi görüntüleri tepki topladı.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Cezasız kalmamalı! "Dere değil kanalizasyon"
Video için play'e tıklayın

16 Haziran'da İslam aleminin 2 büyük bayramından birisi olan Kurban Bayramı'na 2 aydan kısa bir süre kaldı. Et fiyatlarındaki pahalılıkla doğru orantılı olarak kurbanlık fiyatları da uçuşa geçti. Ancak ibadetlerini tüm imkanlarını zorlayarak yapmak isteyen müslümanlar hazırlıklarına başlarken besi çiftliklerine de kurbanlıklar gelmeye başladı.

GEÇMİŞTE DE OLMUŞTU

Ancak besi yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde çeşitli çevre sorunlar da bu süreçte baş göstermeye başladı. Kurbanlıkları kendi çiftliklerine getiren hayvan yetiştiricileri çevreye zarar verdiklerine geçtiğimiz yıllarda şahit olmuştuk.

KURBANLIK GETİREN İŞLETMELER...

2 milyon nüfuslu Kocaeli'ye de bayram için binlerce hayvan getiriliyor. Kurbanlık getiren bazı işletmeler hayvan gübreleri için yapmaları gereken çevre önlemlerini almadıkları görülüyor. Bunlardan ilimizde en çok görüleni çukur açılmak suretiyle depolanması gereken hayvan gübrelerinin derelere akıtıldığı görüntüler oldu.

KARATEPE KÖYÜ'NE KİM BIRAKTI BU PİSLİĞİ?

Kocaeli'de Karatepe Köyü Deresine yüklü miktarda gübre bırakıldığı görüntüler görenleri şoke etti. Derenin rengi değişirken, çevreye ağır bir koku yayıldığı anları vatandaşlar, “Dere değil kanalizasyon” diyerek yaşananlara adeta isyan etti.

# oldu, büyük

04 May 2024 - 17:23 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.106.951 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL