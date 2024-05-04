Sancaklı: “Bıraktığımız yerden devam edeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kaptan Yuvana Dön!” talimatı ve daveti üzerine partisine geri dönüş yapan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Kocaeli’ye gelerek vatandaşları ve teşkilatları kucaklayacağını ifade etmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, bugün Kocaeli’ye gelerek teşkilatlarını kucakladı. MHP Kocaeli İl Başkanlığı binasına gelen Saffet Sancaklı’yı, İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yönetimleri, meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

YUVANA HOŞGELDİN ABİ

Karşılamanın ardından bir basın açıklaması düzenlendi. Toplantıda kısa bir açıklama yapan Murat Nuri Demirbaş, “Kıymetlimiz kaptanımız Saffet Sancaklı kendini vakfettiği yuvasına dönmüştür. Kaptanımızın dönüşünü mutluluk ile karşılamış ve beklemiştik. Saffet Sancaklı Kocaeli'nin kaptanı değil kendisidir. Yuvana hoşgeldin abi” dedi.

BEN ZATEN BİR YERE GİTMEMİŞTİM

Demirbaş’ın ardından konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Ben pek heyecanlanan bir adam değilim ama şu anda heyecanlandım. 9 Aralık'ta Parti'den istifa etmiştim. Genel Başkanımız kaptan yuvana dön çağrısında bulunmuştu ve bu da beni çok mutlu etmişti. Ben de genel başkanımın dediğini yaptım. 4 ay buralarda görülsem çok hoş olmayacaktı. Ben zaten bir yere gitmemiştim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Siyasî partilerde bazı olaylar olur ama o 4 ay içinde herhangi bir mevzu söz konusu değil. Lider yuvana dön dedi.

YUVAYA DÖN DEDİ DÖNDÜM

Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bu 4 ayda biraz yoruldum. Alışmışız devamlı git gel yapmaya. Bu olayda hiçbir spekülasyon yok. Genel başkanımız yuvaya dön dedi döndüm. Biraz kampa girdim dinlendim. Şimdi yüksek bir enerjiyle devam edeceğiz. Büyük motivasyon oldu böyle bir karşılanma”

GİZLİ SAKLI BİR ŞEY DEĞİLDİ

Sancaklı daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sancaklı MHP'nin oylarının düştüğü şeklinde gelen soruya " Türkiye genelinde MHP'nin girdiği yerlerde aldığı meclis oy sayısı ile ölçülür. MHP girdiği yerlerde 16.62 almıştır. Öyle bakılır yerel seçimlerde. Lider ne diyorsa odur bizde. Onlar konuşulan şeylerdi. Gizli saklı bir şey değildi. Türkiye genelinde MHP başarısız olmamıştır” cevabını verdi.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM

Belediye başkanlığı istediği için istifa ettirildiği ardından 9 belediye başkan yardımcılığı verildiği şeklindeki soruya ise "Kocaeli'de 9 tane belediye başkan yardımcılığı almak büyük başarı. Bu çok sevindirici bir olay. Ben daha önce böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir yol haritası çizdik ve başarılı olduğumuz gözüküyor” yanıtını verdi.

TFF BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM

Sancaklı "TFF başkan adayı olacak mısınız?" sorusunu ise "TFF başkanlığını Türk milleti bana çok yakıştırıyor. 2 sene önce çıkan yasanın hazırlayacılarından benim. Ben MHP milletvekiliyim. Olmasaydım çok rahat cevap verirdim” şeklinde yanıtladı