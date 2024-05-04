Tehlike telefonunuzda saklı: Gizli modda yaptığınız aramalar aslında ne kadar gizli?

İnternette gezinirken gizli modu kullanmak tam olarak beklenen şeyi yapmayabilir.

İnterneti kullanıyorsanız ve bunun bilinmemesini istemiyorsanız, muhtemelen gizli modu kullanmışsınızdır.

Sevgiliniz için bir doğum günü hediyesi arıyorsanız veya kimsenin görmesini istemediğiniz bazı siteleri ziyaret ediyorsanız, web tarayıcılarındaki gizli mod sizin için kullanışlı bir araç haline geliyor.



Sanırım birçoğumuz internette gezinmenin tamamen gizli olduğunu düşünerek bu modu kullanıyoruz, ancak durum tam olarak böyle değil.

BİLGİLERİNİZE KİM ERİŞEBİLİR?

Karartılmış pencereyi açtığınızdaki küçük yazıları okuduysanız, Google Chrome, Firefox ve Safari gibi uygulamaların bir mesajı olduğunu görürsünüz.

Bu mesajda; internet sağlayıcılarının, web sitesi operatörlerinin ve veri toplayıcılarının gizli modda olmanıza rağmen neler yaptığınızı görebileceği yazar.

Örneğin, gizli modu kullanırken en son haberler için Cumhuriyet'i ziyaret ederseniz, geçmişiniz o cihazı kullanan herkesten gizli hale getirilecektir.

Ancak, bu mod, sizi daha geniş dünyadan gizli tutmaz. Kullandığınız cihaz olmasa bile site içi aktiviteleriniz kaydedilecektir.

Küçük puntolarla yazılmış olmasına rağmen, 2018'de yapılan bir araştırma, yüzde 40 gibi yüksek bir oranın gizli moddayken konumlarının güvende olduğuna inandığını ortaya koydu. Yüzde 22'si ise devletin ya da internet şirketlerinin, gizli modun koruması altındayken ne yaptıklarını takip edemeyeceğine inanıyor.

GİZLİ MOD TAM OLARAK NE İŞE YARIYOR?

Aslında bu modun tek yaptığı, siz pencereyi kapattıktan hemen sonra tarama geçmişinizi ve çerezlerinizi silmek.

Yani bunu web'i kullandıktan sonra siz de kolayca yapabilirsiniz.

Gizli moddayken de IP adresiniz üzerinden takip edilebilirsiniz. Vice, web sitelerinin düzgün çalışması için bilgisayarınızdan alınan 'tarayıcı parmak izleri' kullanıldığını belirterek, aslında düşündüğünüz kadar gizli olmadığınızı vurguluyor.

GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) kuralları uyarınca, internet sağlayıcıları verileri atılmadan önce 'kesinlikle gerekli' olduğu sürece saklayabilirler.

Ancak bu verileri neden sakladıklarını gerekçelendirmek zorundalar ki bu da hükümetin ve polisin talep etmeleri halinde bu verileri elde etmelerine olanak tanıyor.

Dolayısıyla, gizli mod size cihazınızı kullanan diğer kişilere karşı gizlilik koruması sunarken, bazı kişilerin neler yaptığınızı görebileceğini unutmayın.

Kaynak: cumhuriyet