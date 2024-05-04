Yılmaz Vural'dan sessiz son

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta normal sezonun son maçında şampiyonluğu garantileyen Amedspor sahasında Menemen FK ile karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuç ile birlikte 81 puana ulaşan Amed ligi 1. Sırada bitirerek Trendyol 1. Ligi yükseldi.
Yılmaz Vural teknik direktörlüğünü yaptığı ve play-offa yükselmeyi daha önceden garantileyen Menemen FK ise 65 puana yükseldi.Ancak en yakın takipçisi 24 Erzincanspor’un Fethiyespor karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet ile 66 puana ulaşması sonrası Menemen FK 5. sıraya geriledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.