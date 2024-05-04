Yılmaz Vural'dan sessiz son

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta normal sezonun son maçında şampiyonluğu garantileyen Amedspor sahasında Menemen FK ile karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuç ile birlikte 81 puana ulaşan Amed ligi 1. Sırada bitirerek Trendyol 1. Ligi yükseldi.

Yılmaz Vural teknik direktörlüğünü yaptığı ve play-offa yükselmeyi daha önceden garantileyen Menemen FK ise 65 puana yükseldi.Ancak en yakın takipçisi 24 Erzincanspor’un Fethiyespor karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet ile 66 puana ulaşması sonrası Menemen FK 5. sıraya geriledi.