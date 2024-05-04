Türkiye’de en çok araç geçen köprü belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı trafik hacmi istatistiklerini inceleyen Uraloğlu, ulaşımın her alanında çağ atlayan yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.Uraloğlu, kara yollarının ulaşım yatırımlarında öncü rol oynadığını ve Türkiye’nin her köşesine yüksek standartlı bölünmüş yollarla konforlu ve güvenli ulaşım sağladıklarını ifade etti.Bakan Uraloğlu, KGM’nin sorumluluk alanındaki yollarda yapılan ölçümlere göre, metropol geçişlerinde ve Karadeniz Sahil Yolu gibi bölgesel hizmet veren güzergahlarda trafik hacminin arttığını vurguladı.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden günde 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 190 bin aracın geçtiğini, İstanbul-Tekirdağ ve İstanbul-Kocaeli devlet yollarının bazı noktalarında trafik hacminin 70 bini aştığını, İstanbul Havalimanı’na bağlantı sağlayan yollarda ise bu sayının 100 bini geçtiğini bildirdi.İzmir ve Konya şehir geçişlerinde trafik hacminin 70 bin ile 100 bin arasında değiştiğini, Ankara Esenboğa Havalimanı güzergahında günlük araç sayısının 70 bini aştığını, Ankara-Gölbaşı arasında ise 80 bin olduğunu kaydetti.Uraloğlu, Ankara-Temelli yolunun günlük 60 bin araç tarafından kullanıldığını, Eskişehir Çevre Yolu’nda trafik hacminin 70 bini aştığını, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım sağlayan yolda ise günlük trafiğin 70 bin aracı geçtiğini aktardı.Samsun Çevre Yolu’nun günlük 60 bin araç tarafından kullanıldığını, Karadeniz Sahil Yolu’nun Trabzon geçişinde ise trafik hacminin 90 bin araca ulaştığını belirten Uraloğlu, Antalya- Alanya ve Bursa-Karacabey yollarında günlük araç hacminin 90 bini bulduğunu, çeşitli güzergahlarda ise trafik hacminin 100 bine ulaştığını ifade etti.Bakan Uraloğlu, 2003’ten bu yana ülke genelinde trafik hacminin yüzde 195 arttığını, bu artışın, yolların yapımının ne kadar doğru bir karar olduğunun kanıtı olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın konforu için yol yapmaya, Türkiye’nin yolunu açmaya devam edeceğiz.” dedi.