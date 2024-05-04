Babasını, aile bireylerine şiddet uyguladığı için öldürmüş

Balıkesir Kepsut'un kırsal Osmaniye Mahallesi'nde dün öğleden sonra, Ferdi Deniz ile oğlu D.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ferdi Deniz, oğlunu dövdü. D.D. de evdeki tüfeği alıp, babasına ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ferdi Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz’in cansız bedeni jandarma ve savcının incelemelerin ardından Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan D.D. mahalleye 30 kilometre mesafedeki Kepsut ilçe merkezinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde, babasını başta annesi olmak üzere aile bireylerine sürekli şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söyledi. İşlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.