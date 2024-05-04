Kocaeli’deki o yollarda çalışma var! 6 ay sürecek...

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli’de bazı karayollarında üst yapı çalışmaları başlatılacak. Devlet ve il yollarının üst yapısının bozulduğu kesimlerde trafik yoğunluğu ve hava şartlarının uygun olduğu gün ve saatlerde, 6 Mayıs ile 8 Kasım tarihleri arasında yenileme ve tamirat çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Çalışma süresince trafik akışı, onaylı trafik işaretleme projelerine uygun olarak sağlanacak olup, gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak tüm emniyet tedbirleri alınacak. Çalışma yapılan kesimleri kullanacak sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Çalışma yapılacak olan yollar şöyle;

020-09 KKND yolu ( İstanbul- Kandıra)

020-10 KKND yolu (Kandıra-Kaynarca)

100-07 KKND yolu (İstanbul-Kocaeli)

100-08 KKND yolu ( İzmit-Sakarya)

130-01 KKND yolu (Karamürsel-İzmit)

575-01 KKND yolu (Karamürsel- Yalova)

41-25 KKN il yolu (İzmit-Akmeşe)

41-27 KKN il yolu (İzmit-Maşukiye)

41-77 KKN il yolu [KMO-Tepeköy (Eski İstanbul)]