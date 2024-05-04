04 May 2024 - 19:17- Siyaset G:

Demokrat Parti'de istifalar devam ediyor!

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Demokrat Parti'de istifalar devam ediyor! mask
Demokrat Parti'de istifalar devam ediyor!
Demokrat Parti'de istifalar devam ediyor!
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Demokrat Parti Körfez ilçe teşkilatında Veli Yıldız ile başlayan istifa furyası devam ediyor. İbrahim İnan'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından iki yönetici daha partiden istifa etti. Bir önceki dönem Kocaeli Milletvekili adayı Cevdet Güler ve İlçe Başkan Yardımcısı Güzide Koçsar partisinden istifa etti. Birçok üyenin de partiden istifa edeceği iddia ediliyor.

Demokrat Parti'de istifalar devam ediyor!
Demokrat Parti'de istifalar devam ediyor!
Demokrat Parti'de istifalar devam ediyor!
# ilçe, Demokrat Parti

04 May 2024 - 19:17 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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