Demokrat Parti'de istifalar devam ediyor!

Demokrat Parti Körfez ilçe teşkilatında Veli Yıldız ile başlayan istifa furyası devam ediyor. İbrahim İnan'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından iki yönetici daha partiden istifa etti. Bir önceki dönem Kocaeli Milletvekili adayı Cevdet Güler ve İlçe Başkan Yardımcısı Güzide Koçsar partisinden istifa etti. Birçok üyenin de partiden istifa edeceği iddia ediliyor.