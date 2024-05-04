1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan 52 kişi için tutuklama talebi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda gözaltına alınan 65 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınanlardan 52 kişi 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet', 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Kamu görevlisine direnmek' suçlarından tutuklama talebiyle, 13 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.