1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan 52 kişi için tutuklama talebi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda gözaltına alınan 65 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlardan 52 kişi 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet', 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Kamu görevlisine direnmek' suçlarından tutuklama talebiyle, 13 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: sözcü