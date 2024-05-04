- Asayiş

1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan 52 kişi için tutuklama talebi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda gözaltına alınan 65 şüpheliden 52’si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan 52 kişi için tutuklama talebi mask

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda gözaltına alınan 65 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. 

Gözaltına alınanlardan 52 kişi 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet', 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Kamu görevlisine direnmek' suçlarından tutuklama talebiyle, 13 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

Kaynak: sözcü
# ceza, 1 mayıs, emek

04 May 2024 - 19:26 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.106.951 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL