Memur ve Emekli ne kadar zam alacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak olan maaş zamlarında. Nisan ayında açıklanan enflasyon verileri sonucunda 4 aylık dönem için zam oranları büyük ölçüde ortaya çıktı. Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık zam oranı kesinleşecek ve memur ile emekli maaşlarına güncelleme gelecek.TRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 7. Dönem toplu sözleşmesine göre enflasyon farkının hesaplandığını ifade etti.Nisan ayında gerçekleşen yüzde 3,18'lik aylık enflasyon verisiyle, memur ve memur emeklilerinin 4 aylık zam oranı yüzde 13,56 olarak hesaplanırken, Tarkan Zengin, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşecek olan TÜFE oranlarının bu orana ekleneceğini belirtti.SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen TÜFE oranına göre maaşlarına güncelleme yapılıyor. İlk dört ay için bu oran yüzde 18,72 olarak belirlendi ve bu orana, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşecek enflasyon verileri de eklenecek.Temmuz ayı itibarıyla memur ve emeklilerin maaşlarına, enflasyon verilerine göre güncelleme gelecek. Yeni yapılacak olan zam oranları, ekonomik koşulların yanı sıra milyonlarca kişini bütçesine de doğrudan etki edecek. Haziran ayında açıklanacak son enflasyon verileri, bu oranların son şeklini belirleyecek.

Kaynak: yeniçağ