Karamürselspor BAL’da!

Süper Amatör Lig Play - Off baraj maçında Bağdatspor ile Karamürselspor karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve penaltılara gitti. Penaltılarda Karamürselspor, Bağdatspor’u 3-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.
PENALTILARLA KAZANDI
Bölgesel Amatör Lig’e çıkan ikinci takım belli oldu. Uzun maratonun ardından Karamürselspor adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı. Bağdatspor ile baraj maçına çıkan Karamürsel, karşılaşmayı 0-0 berabere sonlandırdı. Uzatmalara giden maçta yine gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti. Penaltıları Karamürselspor 3-1 kazandı. Alınan bu sonuçla. Çayırovaspor’un ardından BAL’a çıkan ikinci takım Karamürselspor oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.