04 May 2024 - 20:24- Spor G:

Karamürselspor BAL’da!

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Karamürselspor BAL’da! mask

Süper Amatör Lig Play - Off baraj maçında Bağdatspor ile Karamürselspor karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve penaltılara gitti. Penaltılarda Karamürselspor, Bağdatspor’u 3-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.

PENALTILARLA KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig’e çıkan ikinci takım belli oldu. Uzun maratonun ardından Karamürselspor adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı. Bağdatspor ile baraj maçına çıkan Karamürsel, karşılaşmayı 0-0 berabere sonlandırdı. Uzatmalara giden maçta yine gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti. Penaltıları Karamürselspor 3-1 kazandı. Alınan bu sonuçla. Çayırovaspor’un ardından BAL’a çıkan ikinci takım Karamürselspor oldu.
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04 May 2024 - 20:24 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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