Karamürselspor yeniden BAL’da!

Murat - Tebrkler karamürsele bagdat iyiki çıkmadı bi gölcüklü olarak bari hiç bir 3 lige çıkamıyo balda zevkli olur bu takımların balda olmamalı ama siyaset takımları bu hale getirdi seneye darıca gebze karamürsel kümede kalırsa gölcük çok zevkli olucak ?