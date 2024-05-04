04 May 2024 - 20:24- Spor G:

Karamürselspor yeniden BAL’da!

Süper Amatör Lig Play - Off baraj maçında Bağdatspor ile Karamürselspor karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve penaltılara gitti. Penaltılarda Karamürselspor, Bağdatspor’u 3-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Karamürselspor yeniden BAL’da! mask

PENALTILARLA KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig’e çıkan ikinci takım belli oldu. Uzun maratonun ardından Karamürselspor adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı. Bağdatspor ile baraj maçına çıkan Karamürsel, karşılaşmayı 0-0 berabere sonlandırdı. Uzatmalara giden maçta yine gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti. Penaltıları Karamürselspor 3-1 kazandı. Alınan bu sonuçla. Çayırovaspor’un ardından BAL’a çıkan ikinci takım Karamürselspor oldu.
# oldu

04 May 2024 - 20:24 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

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Murat - Tebrkler karamürsele bagdat iyiki çıkmadı bi gölcüklü olarak bari hiç bir 3 lige çıkamıyo balda zevkli olur bu takımların balda olmamalı ama siyaset takımları bu hale getirdi seneye darıca gebze karamürsel kümede kalırsa gölcük çok zevkli olucak ?

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 04 Mayıs 21:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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