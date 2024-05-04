Karamürselspor yeniden BAL’da!

PENALTILARLA KAZANDI
Bölgesel Amatör Lig’e çıkan ikinci takım belli oldu. Uzun maratonun ardından Karamürselspor adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı. Bağdatspor ile baraj maçına çıkan Karamürsel, karşılaşmayı 0-0 berabere sonlandırdı. Uzatmalara giden maçta yine gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti. Penaltıları Karamürselspor 3-1 kazandı. Alınan bu sonuçla. Çayırovaspor’un ardından BAL’a çıkan ikinci takım Karamürselspor oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat - Tebrkler karamürsele bagdat iyiki çıkmadı bi gölcüklü olarak bari hiç bir 3 lige çıkamıyo balda zevkli olur bu takımların balda olmamalı ama siyaset takımları bu hale getirdi seneye darıca gebze karamürsel kümede kalırsa gölcük çok zevkli olucak ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.