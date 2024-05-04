İZSANDER genel kurula gidiyor

İZSANDER’in kurucu üyeleri arasında bulunan, iki dönem de yönetim kurulunda genel sekreter olarak görev alan Yusuf Altınay başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Eğitim öğretime İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak devam eden İzmit Sanat Okulu’nun geçmiş dönem mezunları bu kongrede yeni dönem yöneticilerini seçecek.İZSANDER 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'de İzmit Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda genel kurul gerçekleştirilecek. Kurulda çoğunluk takdirde 12 Mayıs'da aynı yer ve aynı saatte tekrar çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul gerçekleştirilecek.

YONETİM ASİL

Yusuf Altınay

Ahmet Özcan

Haluk Efe

Mesut Nöbetçigil

Yasemin Akçakaya

DENETLEME ASİL

Hakan Azak

Özay Sancar

Nermin Öztürk

YONETİM YEDEK

İsmail Balta

Metin Sancar

Hakan Oruç

Engin Sular

Hülya Ortanca

DENETLEME YEDEK

Semih Toplu

Ömer Akçakaya

Alaaddin Çavuş