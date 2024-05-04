İZSANDER genel kurula gidiyor

İZSANDER’in kurucu üyeleri arasında bulunan, iki dönem de yönetim kurulunda genel sekreter olarak görev alan Yusuf Altınay başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Eğitim öğretime İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak devam eden İzmit Sanat Okulu’nun geçmiş dönem mezunları bu kongrede yeni dönem yöneticilerini seçecek.İZSANDER 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'de İzmit Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda genel kurul gerçekleştirilecek. Kurulda çoğunluk takdirde 12 Mayıs'da aynı yer ve aynı saatte tekrar çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul gerçekleştirilecek.
YONETİM ASİL
Yusuf Altınay
Ahmet Özcan
Haluk Efe
Mesut Nöbetçigil
Yasemin Akçakaya
DENETLEME ASİL
Hakan Azak
Özay Sancar
Nermin Öztürk
YONETİM YEDEK
İsmail Balta
Metin Sancar
Hakan Oruç
Engin Sular
Hülya Ortanca
DENETLEME YEDEK
Semih Toplu
Ömer Akçakaya
Alaaddin Çavuş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.