Emeklilere yeni bir ek ödeme çıktı

Emeklilere Cumhurbaşkanı Erdoğan bir promosyon açıklaması gelmişti. Erdoğan'ın kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyonları 8-12 bin TL arasına çekeceğini söylemesinin ardından özel bankalar da promosyon ücretlerini artırmış bankalar arasında promosyon savaşları başlamıştı.

Ocak ayında yapılan yüzde 49.25 oranındaki zam zaten aylıkları düşük olan emeklilerin aylıklarında önemli bir değişikliğe neden olmayınca, ödenen promosyonlar da bir kat daha önem kazanmıştı.

Başlayan emekli promosyon savaşlarında bankalar maaş hesabını taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye kadar promosyon ve işlemlerde avantaj sağlamaya başladı.

PROMOSYON DIŞINDA ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI

Banka rekabetlerinde yeni bir döneme girildi. Bankalar emekli maaşlarını bankalarına aktarlara promosyon dışında da ödeme yapmaya başladı.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile promosyon ödenen emeklilere belli şartlarda ek ödeme yapılacağını duyurdu.Açıklamaya göre 15 bin liraya kadar emekli promosyonu ödeyen banka 3 bin liraya kadar da ek ödeme vadinde bulundu.

EK ÖDEME ALMAK İSYEN EMEKLİ NE YAPMALI

Promosyon dışında ek ödeme almak isteyen emeklilerin öncelikle aylıklarını 3 yıl boyunca Akbank üzerinden alacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Bunun içinde emekli vatandaşın şubeye gitmesine gerek kalmadan internet, mobil uygulama ya da çağrı merkezi yolu ile maaşlar bankaya taşıyor.

Emekli maaşını 01 Mayıs 31 Mayıs arasında Akbank’a aktaran emekli maaşlarına göre hesaplanan promosyonu hemen alıyor. Ek ücret almak için ise kampanya döneminde Akbank Vadesiz hesabı üzerinden ya da Axess/Wings kartı bulunan emekliler bu kart üzerinden 5 otomatik fatura ödeme emri vermesi halinde fatura başına 500 TL alabiliyor. Emekliler en çok 5 fatura talimatı verebiliyor. Fatura talimatları ile birlikte ek aldıkları 2500 lira ile birlikte en yüksek promosyon ücreti de 17.500 lirayı bulunuyor.

MAAŞ MİKTARINA EK PROMOSYON ÜCRETLERİ

10 bin liraya kadar olan emekli maaşlarında 5 bin TL promosyon + 1.250 TL fatura ödemesi

10 bin TL 15 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 8 bin TL promosyon + 2 bin TL fatura ödemesi

15 bin TL 20 bin TL arasında emekli maaşı alan emeklilere 10 bin promosyon + 2 bin500 TL ek fatura emri ödemesi

20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12 bin TL promosyon ödemesi + 3 bin TL fatura emri ödemesi alacak.

Kaynak: yeniçağ