5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

|KANDIRA
|KERPE, KINCILLI
|KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, ÖZDEN SK.
|05.05. 2024
|09:00
|15:30
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ
|AKBAŞ SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ALPEREN SK., BAGIN, BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, ELMALI SK., EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., İLİM SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KISA SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ SK., UZUN SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YENİÇERİ SK., YONCALI SK.
|05.05.2024
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|BAŞİSKELE
|VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ
|BAĞIN SK., GÜLDESTE SK., İNANÇ SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., YALKIM SK.
|05.05.2024
|09:00
|15:00
|KÖRFEZ
|ATALAR, BARBAROS, ÇAMLITEPE, ESENTEPE, GÜNEY, HACI OSMAN, ILIMTEPE, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, KUZEY, SIRINYALI, ŞİRİNYALI, YAVUZ, YENIYALI, YENİYALI
|19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NISAN, 23 NİSAN SK., 230., 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ABDİ İPEKÇİ SK., ADALET SK., ADATEPE SK., ADNAN MENDERES CD., AFYONKARAHİSAR SK., AGADERE, AĞAÇLI SK., AĞADERE CD., AKABE SK., AKBAYIR SK., AKÇA AĞAÇ SK., AKÇA SK., AKDENİZ SK., AKGÜL SK., ALEV, ALEV SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ALPASLAN BULVAR, AMASYA SK., ANITTEPE SK., ANT SK., ARAS SK., ARDIÇ SK., ARI SK., ARKA, ARMA, ARMA SK., AŞIK MEVLÜT İHSANİ SK., ATA CD., AVCILAR, AVCILAR SK., AYAZMA SK., AZİZİYE ZAFERİ SK., BABALI SK., BAG, BAGDAT, BAGDAT CD., BAGDATLI, BAĞ SK., BAĞDAT CD., BAĞDATLI CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAKÜ SK., BALABAN, BALABAN SK., BALLI, BALLI SK., BANDIRMA SK., BAŞÇAVUŞ SK., BAYDAR ALT SK., BAYRAKTAR CD., BAYRAM SIT, BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., BELEDİYE YOKUŞU SK., BELEN CD., BENLİ SK., BEREKET SK., BEYAZ SK., BİLGİ SK., BİLLUR SK., BİŞKEK SK., BOSTAN, BOSTAN SK., BOZDAĞ SK., BOZKURT SK., CABİR TOKER SK., CAHİT KAYRA SK., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI, CANDAŞ SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEMAL YANILMAZ SK., CENK SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., CEYLAN SK., CIHANER, CİHANER SK., CİVA SK., CÖMERT SK., ÇAG, ÇAĞ SK., ÇAKABEY SK., ÇAKI SK., ÇALIŞKAN SK., ÇANAKKALE, ÇANAKKALE SK., ÇAVUS, ÇAVUŞ SK., ÇENEDAG, ÇENEDAĞ CD., ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇIÇEKÇI, ÇIGDEMLI, ÇIMEN, ÇINAR, ÇINAR SK., ÇINARLIYOL SK., ÇİÇEKÇİ SK., ÇİĞDEMLİ SK., ÇİĞİLTEPE SK., ÇOBAN SK., D-100 KARAYOLU CD., DALYAN, DALYAN SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., DEPO, DEPO SK., DERE, DERLİ SK., DEVA SK., DEVİR SK., DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DOĞU SK., DORUK CD., DUATEPE SK., DUMLUPINAR SK., DUT SK., DUYGU SK., DÜZGÜN SK., EBRU SK., EDIRNE, EDİRNE SK., EFE, EFE SK., EGE SK., EGEMEN SK., ELMA, ELMA SK., EMİROĞLU SK., ENSAR SK., ERDAL BEY, ERDAL BEY SK., EREN, EREN SK., ERGUVAN SK., ERIK, ERIKLI, ERİK SK., ERİKLİ SK., ERMAN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., ESER SK., ESKİŞEHİR SK., EYÜP SK., FELEK SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., FINDIK SK., GAZANFER BİLGE SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİLER CD., GEDİZ SK., GLÜCKAUF SK., GÖÇER SK., GÖKSU SK., GÜLAĞACI SK., GÜLCAN SK., GÜLÇIN SK., GÜLÇİN SK., GÜLİSTAN SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDÜZ CD., GÜNEY SK., GÜRGEN SK., GÜVENIR, GÜVENİR SK., H.AKAR, H.AKAR SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HALK SK., HAMIT KAPLAN, HAMİT ÇAVUŞ SK., HAMİT KAPLAN CD., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN GENÇ, HASAN GENÇ SK., HASAN KESKİN SK., HASAN SEVİNÇ SK., HASAN TAHSİN SK., HASAT SK., HAYAT SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRAT, HAYRAT SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., HAZAR, HAZAR SK., HELAL SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HOŞGÖR SK., HÜRRİYET BULVAR, HÜSEYİN KARAYAMAÇ SK., IKIZLER ÇESME, IKIZLIÇESME, IMREN, IRFAN, IRMAK, IRMAK SK., ISMET ATLI, IŞILAY SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İKİZLER ÇEŞME SK., İKİZLER SK., İKİZLİÇEŞME SK., İLK KURŞUN SK., İMREN SK., İNAN SK., İNCİR SK., İRFAN CD., İSMET ATLI SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADIR, KAHYA SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KALEM SK., KALYON SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANYON SK., KAPTAN, KAPTAN MUSTAFA SK., KAPTAN SK., KARA HÜSEYİN SK., KARABEKİR SK., KARAMÜRSEL SK., KARDESLER, KARDEŞ SK., KARDEŞLER SK., KARLI, KARLI SK., KAVAK SK., KAYISI SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KESER SK., KESKİN SK., KINALI SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KOCA YUSUF CD., KOCATEPE, KOÇAK SK., KONUK SK., KORDON SK., KORKMAZ SK., KÖPRÜ CD., KUMRU SK., KUTLU SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., KUYU DIBI, KUYU DİBİ SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., LOJMAN, LOJMAN SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MALIK AKBAS, MALİK AKBAŞ CD., MARMARA SK., MEDİNE SK., MEHMET YÜKSEL, MEHMET YÜKSEL CD., MELEK SK., MENEKSE, MENZIL, MENZİL SK., MERCAN SK., MERDIVENLI, MERDİVENLİ SK., MESCİT SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., MILLI EGEMENLIK, MİDİLLİ SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİNE ATALAY SK., MORLALE, MORLALE SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUDANYA SK., MUHLİS YİĞİT CD., MUSTAFA OKTAY SK., NAGİHAN SK., NALAN SK., NAME SK., NASIFLAR SK., NASUH AKAR SK., NASUH SK., NAZIM HİKMET CD., NAZMİ OĞUZ SK., NEBİ SK., NECATİ ÖKSE CD., NEHİR SK., NİHAL ADSIZ SK., NİLÜFER SK., NİŞAN SK., NİZAM SK., NURİ EFENDİ SK., OBA SK., OCAK SK., ORHAN KARABULUT, ORHAN KARABULUT CD., OSMAN ENGIN, OYA SK., OZANLAR, OZANLAR SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER TOPUZ SK., ÖMÜR SK., ÖZDEMİR SK., ÖZEL SK., ÖZENLER CD., ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PALA SK., PETROL CD., PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SAKA, SAKIZ SK., SAKİNLER SK., SAMSUNLU AHMET SK., SANCAR SK., SAPAN SK., SARI GÜL SK., SARI SK., SAYAR SK., SEBAT, SEBAT SK., SEDAT YENIGÜN, SEDAT YENIGÜN CD., SEDAT YENİGÜN CD., SEHIT BILGIN VARLI, SEHIT KUBILAY, SEKER SK., SELİMAĞA SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SEREFIYE, SEREFIYE CD., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA, SEYDA, SEZER SK., SİVAS SK., SÖKÜN, SÖKÜN SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞAHİN SK., ŞAMİL SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞARK SK., ŞEHİT BİLGİN VARLI SK., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENEL SK., ŞEREFİYE CD., ŞERİF ÇANGA CD., ŞEYDA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., ŞÜKRAN SK., TAFRAN, TAFRAN SK., TAŞOCAKLARI KÜME EVLER, TUĞRA SK., TUNAHAN, TUNAHAN CD., TUNCU SK., TUNÇ, TUNÇ SK., TURNA, TURNA SK., TÜRKELI, TÜRKELİ CD., UGURLU, UĞURLU SK., ULUS, UYGUN, UYGUN SK., ÜMİT SK., ÜNÜSAN SK., ÜRÜN SK., ÜZENGİ SK., ÜZÜM SK., VATAN SK., VEFA, VİŞNE SK., YAKUT SK., YAPRAK SK., YAŞAR KEMAL SK., YAŞAR YILMAZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYLI SK., YENIYOL, YENİYOL SK., YEŞİL SK., YEŞİLTEPE SK., YILDIRIM SK., YOSUN, YOSUN SK., YUNUS EMRE, YURT SK., ZEMZEM SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK., ZEYTİNLİ SK., ZIRAAT
|05.05.2024
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|17:00
|GÖLCÜK
|HAMIDIYE, HAMİDİYE
|4623., HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII
|05.05.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., NADİR SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., ÖZBILEN, SELIMIYE, SELİMİYE CD., SENER SK., ŞAŞMAZ SK.
|05.05.2024
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|14:00
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK
|AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BILIM, BİLİM, DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., NAZAR, NAZAR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD.
|05.05.2024
|09:00
|14:00
|BAŞİSKELE
|MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK
|ALSANCAK, ALSANCAK CD., DEGIRMENLI, DEĞİRMENLİ SK., DEREBOYU, DEREBOYU SK., İNCİRDİBİ SK., KANALYOLU, KARAKUŞ SK., ÖZTONGA SK., YIRMIBES
|05.05.2024
|09:00
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|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER
|ORDULULAR SK., ZİRAAT SK.
|05.05.2024
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|BAŞİSKELE
|KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK
|ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BAŞYİĞİT CD., EZGI, HACIOĞLU, HACIOĞLU SK., KANALYOLU CD., KARSLI SK., MUHACİR SK., ÖNCÜ SK., ÖZYURT SK., PAY SK., SENSES, ŞEHİTLİK SK., ŞENSES SK., YİNELEK SK., YİRMİBEŞ SK.
|05.05.2024
|09:00
|14:00
5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 Mayıs Pazar günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintileri yaşanacak bölgeler şu şekilde:
04 May 2024 - 21:08 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.106.951 gösterim gerçekleşti.
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