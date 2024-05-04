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MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi mask

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.
# TÜRK, tespit

04 May 2024 - 21:23 - Asayiş

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