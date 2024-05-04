04 May 2024 - 21:30- Asayiş G:

Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Sapanca Gölü'ne botla açılan ve mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı mask
Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Arifiye Göl Park mevkiinde meydana gelen olayda, göle botla açılan iki kişi hava muhalefeti sebebiyle sazlıklar arasında mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 4 personel, 1 araç ve 1 botla olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan iki kişiyi bulundukları yerden kurtararak kıyıya çıkardı. Mahsur kalan kişilerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
# sağlık

04 May 2024 - 21:30 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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