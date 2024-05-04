Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı



Arifiye Göl Park mevkiinde meydana gelen olayda, göle botla açılan iki kişi hava muhalefeti sebebiyle sazlıklar arasında mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 4 personel, 1 araç ve 1 botla olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan iki kişiyi bulundukları yerden kurtararak kıyıya çıkardı. Mahsur kalan kişilerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.