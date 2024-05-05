05 May 2024 - 00:00- Spor G:

BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)

Kocaelispor bugün saat 16.00'da deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı her zamanki gibi sitemizde...

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BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI) mask
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
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BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
 
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
 
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
 
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
 
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
 
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
 
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
 
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
 
BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)
 

CANLI ANLATIM

1' Bodrum FK- Kocaelispor maçı başladı. HAYDİ BASTIR KÖRFEZ...

4' Bodrumspor Kenan Özer ile öne geçti.  Sağdan Üzeyir altı pasa uzun bir orta yaptı, Oğuz ve Yusuf uyudu, Kenan kafayı dokundu yakın mesafeden ağlara gönderdi. (1-0)

13' Sağıdan gelen kornere Emir kafayı vurdu, top yan direği yalayıp avuta gitti,

14' Gökdeniz soldan sıfırdan vurdu, top kalenin önünden paralel gitti.

22' Beridze savunmaya baskı yaptı, topu kaptı girdi soldan altı pasa kesti Şeydayev dokunamadı.

32' Ceza sahası içinde Emir'in müdahalesinde top kornere çıktı. Bodrumlu futbolcular penaltı bekledi, hakem kararını değiştirmedi.

33' Üzeyir uzaktan vurdu Gökhan'da kaldı.
# 2024, ilçe, bodrum, ceza, Kocaelispor

05 May 2024 - 00:00 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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