BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

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1' Bodrum FK- Kocaelispor maçı başladı. HAYDİ BASTIR KÖRFEZ...

4' Bodrumspor Kenan Özer ile öne geçti. Sağdan Üzeyir altı pasa uzun bir orta yaptı, Oğuz ve Yusuf uyudu, Kenan kafayı dokundu yakın mesafeden ağlara gönderdi. (1-0)

13' Sağıdan gelen kornere Emir kafayı vurdu, top yan direği yalayıp avuta gitti,

14' Gökdeniz soldan sıfırdan vurdu, top kalenin önünden paralel gitti.

22' Beridze savunmaya baskı yaptı, topu kaptı girdi soldan altı pasa kesti Şeydayev dokunamadı.

32' Ceza sahası içinde Emir'in müdahalesinde top kornere çıktı. Bodrumlu futbolcular penaltı bekledi, hakem kararını değiştirmedi.

33' Üzeyir uzaktan vurdu Gökhan'da kaldı.