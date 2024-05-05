BODRUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI)

CANLI ANLATIM
1' Bodrum FK- Kocaelispor maçı başladı. HAYDİ BASTIR KÖRFEZ...
4' Bodrumspor Kenan Özer ile öne geçti. Sağdan Üzeyir altı pasa uzun bir orta yaptı, Oğuz ve Yusuf uyudu, Kenan kafayı dokundu yakın mesafeden ağlara gönderdi. (1-0)
13' Sağıdan gelen kornere Emir kafayı vurdu, top yan direği yalayıp avuta gitti,
14' Gökdeniz soldan sıfırdan vurdu, top kalenin önünden paralel gitti.
22' Beridze savunmaya baskı yaptı, topu kaptı girdi soldan altı pasa kesti Şeydayev dokunamadı.
32' Ceza sahası içinde Emir'in müdahalesinde top kornere çıktı. Bodrumlu futbolcular penaltı bekledi, hakem kararını değiştirmedi.
33' Üzeyir uzaktan vurdu Gökhan'da kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.