04 May 2024 - 21:45- Asayiş G:

Korkunç kaza: Hurda demirlerin altında kalan kişi öldü

Gebze ilçesinde, yük indirme sırasında tırdan düşen hurda demirlerin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Korkunç kaza: Hurda demirlerin altında kalan kişi öldü mask
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Dilovası OSB. 4. Kısım Ceyhan Caddesi'ndeki bir fabrikaya hurda demir götüren tır sürücüsü Murat Ö. (37), yük indirme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle demirlerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
# hurda demir, Kocaeli, sağlık, Dilovası

04 May 2024 - 21:45 AA Kocaeli- Asayiş

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