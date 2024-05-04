Göztepe, Eyüp'ü ezdi: 0-3

Maçtan dakikalar

18. dakikada Lundqvist'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

23. dakikada Murat Uçar'ın Fıratcan Üzüm'e yaptığı müdahale sonrası oyunu durdurarak faul kararı veren hakem Oğuzhan Aksu, Murat Uçar'a da direkt kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

50. dakikada kaleci Birkan'dan sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yapan Kubilay Kanatsızkuş'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

67. dakikada Lundqwist'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta altıpasın önünde iyi yükselen Ümit Akdağ kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 0-2

73. dakikada sağ taraftan Taha Altıkardeş'in ortasında penaltı noktasında yükselen Messaoudi'nin kafa vuruşunda kaleci Birkan topu çeldi. Pozisyonun devamında şutunu çeken Messaoudi topu ağlarla buluşturdu. 0-3

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Dura

Eyüpspor: Berke Özer (Birkan Tetik dk. 30), Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 58), Taşkın İlter, Ampem, Fredy, Recep Niyaz (Seşlar dk. 77), Regattin (Melih Kabasakal dk. 46), Bruno (Thuram dk. 46)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Fethi Özer, Tugay Kacar, Bekir Yılmaz, Berkay Kumlu

Teknik Direktör: Arda Turan

Göztepe: Arda Özçimen, Mamah, Nielsen (Taha Altıkardeş dk. 71), Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan (Ahmed İldiz dk. 71), Dennis, Lundqvist (Yalçın Kayan dk. 71), Romulo (Messaoudi dk. 62), Kubilay Kanatsızkuş (Tarkan Serbest dk. 80)

Yedekler: Lis, Heliton, Celil Yüksel, İzzet Furkan Malak, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 18), Ümit Akdağ (dk. 67), Messaoudi (dk. 73) (Göztepe)

Kırmızı kart: Murat Uçar (dk. 23) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Caner Erkin, Taşkın İlter (Eyüpspor), Nielsen (Göztepe)