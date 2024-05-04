- Ekonomi

İPA araştırdı: İstanbullular borç batağında!

İPA raporuna göre, İstanbulluların yarıdan fazlası kredi kartı borcunun asgari miktarını ancak ödeyebiliyor, yarıdan fazlası geçinemiyor veya kıt kanaat geçiniyor. Her 5 İstanbulludan 3’ü artık daha az gıda alıyor.

İPA araştırdı: İstanbullular borç batağında! mask

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 'İstanbul Barometresi Mart 2024' raporunu yayımladı.

Rapora göre, Mart ayında İstanbulluların yüzde 65,9’u İstanbul’un gündeminin 31 Mart yerel seçimleri olduğunu söylerken, yüzde 20,4’ü ise ekonomik sorunları ifade etti.

Rapora göre, İstanbulluların yüzde 52’si kredi kartı borcunun asgari veya daha az miktarını ödeyebiliyor.


İstanbul’da kredi kartı sahiplerinin yüzde 33,9’u borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtirken, yüzde 5,4’ü asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 4,1’i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtti. Kredi kartı sahiplerinin yüzde 8,6’sı ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

GIDA MİKTARI AZALDI
İstanbulluların yüzde 17,9’u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 13,7’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 47,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini ifade etti. 

Katılımcıların yüzde 60,9’u satın aldığı gıda miktarının azaldığını belirtirken, yüzde 97,8’i ekonomik sebeplerle gıda çeşidini azalttığını belirtti.

# 2024, ifade, 31 Mart

04 May 2024 - 23:27 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.106.951 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL