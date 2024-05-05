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Isuzu servis otoparkında yangın: 15 araç küle döndü

Kocaeli'de Isuzu servisinin otoparkında çıkan yangın sebebiyle minibüs ve otobüsler alevlere teslim oldu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülürken 15 araçtan geriye iskeletleri kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Isuzu servis otoparkında yangın: 15 araç küle döndü mask
Isuzu servis otoparkında yangın: 15 araç küle döndü
Isuzu servis otoparkında yangın: 15 araç küle döndü
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Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken araçlar alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.Yangında 4 otobüs, 8 midibüs, 2 minibüs, yarım otobüs yandı. Yanan 15 araçtan geriye sadece iskeletleri kalırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Kartepe, oldu, sağlık, çalışma

05 May 2024 - 01:55 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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