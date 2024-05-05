‘MAHALLEMİZE HİZMET İÇİN DERNEK KURUYORUZ’

Seçimlerden sonra azalarıyla hiçbir zaman kopmayan Zeynep Şamlı, yine aza ekibiyle bir araya geldi. Azalarıyla yaptıkları istişareler sonucunda dernek kurmaya karar verdiklerini belirten Zeynep Şamlı, ‘ Seçim öncesi çok önemli projeleri gündeme getirdik. Vatandaşlarımıza söz verdik. Seçildiğim takdirde bu projeleri hayata geçirecektim. Ancak, çok az bir oy farkıyla kaybettim. Ama, biz verdiğimiz sözlerin bir kısmını dahi olsa hayata geçirmek istiyoruz. Bu nedenle azalarımızla bir araya geldik. Kadın aza ekibim ve diğer katılımı kadınlarımızla bir dernek kurmak ve hizmetlerimizi bu şekilde yapmak istiyoruz. Bu konuda fikir alış verişinde bulunduk. Bizim amacımız içinde yaşadığımız topluma, mahalleye ve ülkeye hizmet etmektir.” dedi.