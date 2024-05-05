Seçimlerden sonra azalarıyla hiçbir zaman kopmayan Zeynep Şamlı, yine aza ekibiyle bir araya geldi. Azalarıyla yaptıkları istişareler sonucunda dernek kurmaya karar verdiklerini belirten Zeynep Şamlı, ‘ Seçim öncesi çok önemli projeleri gündeme getirdik. Vatandaşlarımıza söz verdik. Seçildiğim takdirde bu projeleri hayata geçirecektim. Ancak, çok az bir oy farkıyla kaybettim. Ama, biz verdiğimiz sözlerin bir kısmını dahi olsa hayata geçirmek istiyoruz. Bu nedenle azalarımızla bir araya geldik. Kadın aza ekibim ve diğer katılımı kadınlarımızla bir dernek kurmak ve hizmetlerimizi bu şekilde yapmak istiyoruz. Bu konuda fikir alış verişinde bulunduk. Bizim amacımız içinde yaşadığımız topluma, mahalleye ve ülkeye hizmet etmektir.” dedi.
- Gündem
‘MAHALLEMİZE HİZMET İÇİN DERNEK KURUYORUZ’
31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Derince Çınarlı Mahallesi’ne muhtar adayı olan ancak çok az bir oy farkıyla muhtar seçilemeyen Zeynep Şamlı, kadın azalarıyla bir araya gelerek dernek kurmaya karar verdiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.