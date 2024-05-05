- Eğitim

Tekirdağ'dan Kocaeli'ye yangın eğitimi almak için geldiler

Tekirdağ’da kurulu bulunan Muratlı Karton firmasının acil durum ekiplerine Kocaeli İtfaiyesi tarafından eğitim verildi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Tekirdağ'dan Kocaeli'ye yangın eğitimi almak için geldiler mask

Afetler, yangın ve benzeri acil durumlara karşı vatandaşlarımızın hizmetinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece ilimizde değil, talep ve ihtiyaç olması halinde ülke genelinde hizmet veriyor.

TEKİRDAĞ’DAN GELDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Tekirdağ iline bağlı Muratlı ilçesinde kurulu bulunan Muratlı Karton firmasının acil durum ekiplerine eğitim verildi. Firma çalışanları eğitim için Kocaeli’ne geldi. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasındaki İtfaiye Eğitim Merkezi tesislerinde, firma çalışanlarına yönelik olarak İleri Düzey Yangınla Mücadele eğitimi verildi.

İLERİ DÜZEY YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Tesiste yer alan simülatörler vasıtasıyla uygulamalı olarak kişisel koruyucu donanım, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı, yangın söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, ekip organizasyonu ve çalışması hakkında uygulamalı bilgi aktarıldı.

 

# talep, hizmet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

05 May 2024 - 09:40 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.090.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL