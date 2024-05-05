60-65 yaş arası ücretsiz ulaşım resmen son buldu!

Ücretsiz toplu taşıma araçlarından yararlanan emeklilere kötü haber geldi. Artık sınırlamaların başlatılacağı açıklandı. Bu haberle birlikte emekliler büyük bir üzüntü yaşadı.Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik, akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

Türkiye'de doların güçlenmesiyle birleşince kriz seviyesine ulaştı. Yükselen yakıt fiyatları, toplu taşıma ücretlerinde artışlara sebep oldu ve 65 yaş üstü kişiler için ücretsiz ulaşım konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Başta Ankara olmak üzere birçok ilde, 60-65 yaş arası kişilere ücretsiz ulaşımın kaldırılması gündeme geldi. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya müdahale ederek destek düzeyini artırarak ücretsiz ulaşımın sürdürülmesini sağladı.

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve doların etkisiyle, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz ulaşım konusunda yeni bir adım atıldı. Kocaeli Belediyesi, ücretsiz ve indirimli bilet uygulamalarında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile toplu taşıma araçlarında ücretsiz ve sınırsız seyahat hakkı sona erecek.Kocaeli Belediyesi'nin yeni düzenlemesiyle, 65 yaş üstü vatandaşlar indirimli biletlerden yararlanabilecekken, 60 yaş üstü vatandaşlar için kullanım sınırlaması getirileceği ve dört seferle sınırlı olacağı belirtildi.

Öğretmenler de belirli bir gruba dahil edilerek, ücretsiz geziler de dört adetle sınırlanacak. Geri kalan gezilerin ücretini bilet sahipleri ödemek durumunda kalacak. Ayrıca, özel halk otobüsü sahiplerine aylık destek ödemesi artırıldı. Bu konuda Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükak'tan açıklama geldi.Özel halk otobüslerinde ücretsiz veya indirimli seyahat haklarından yararlanan minibüs şoförlerine yönelik yıllık destek miktarının artırılması kararı alındı. Ancak bu destek miktarının toplamda 700 milyon TL olduğu açıklandı.

108 ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN P PLAKAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Ulaştırma Bakanlığı, ihaleye katılan otobüslerle ilgili ayrıntılı bilgi vererek 108 özel halk otobüsünün P plakaya dönüştürüleceğini duyurdu. Geçen yıl 465 aracın P plakalarına dönüştürüldüğüne dikkat çekildi, ancak bu yılki 108 araç sahibinin bu dönüşümün ücretsiz ve 60 ila 65 yaşları için indirimli yeni bir tartışma başlatmasına neden olduğu belirtildi.Büyük şehirlerde, özel halk otobüslerindeki akaryakıt masrafları, şoför maaşları, araç bakım masrafları gibi maliyetlerin birbiriyle yakından ilişkili olduğu ve aynı zamanda bilet fiyatlarındaki artışların yanı sıra saat ve mesafe kısıtlamalarının da arttığı belirtilerek konu gündeme getirildi. Bu durumun ücretsiz ulaşımla ilgili hükümlerle de bağlantılı olduğu ifade edildi.