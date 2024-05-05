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Erokspor ve Amed Trendyol 1. Lig'e Yükseldi

Trendyol 1.Lig'e yükselen 2 takım belli oldu.

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Erokspor ve Amed Trendyol 1. Lig'e Yükseldi mask

TFF 2. Lig'de bugün tamamlanan normal sezonun son hafta müsabakaları sonrasında Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta da Amed Sportif Faaliyetler gruplarını şampiyon olarak tamamlayarak Trendyol 1. Ligi'ne yükselmeye hak kazanmıştır.

05 May 2024 - 10:41 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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