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Sancaklı, TFF başkan adayı olacak mı?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Kocaeli’ye gelerek teşkilatları kucakladı. "TFF başkan adayı olacak mısınız?" sorusunu ise "Ben MHP milletvekiliyim. Olmasaydım çok rahat cevap verirdim” şeklinde yanıtladı

Aygün Baş
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05 May 2024 - 10:48 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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