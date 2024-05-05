Sancaklı, TFF başkan adayı olacak mı?

TFF BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM

Sancaklı "TFF başkan adayı olacak mısınız?" sorusunu ise "TFF başkanlığını Türk milleti bana çok yakıştırıyor. 2 sene önce çıkan yasanın hazırlayacılarından benim. Ben MHP milletvekiliyim. Olmasaydım çok rahat cevap verirdim” şeklinde yanıtladı