Erdoğan Süzer'in haberine göre, emekliye zam için para bulamayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı araç saltanatı sürüyor. Emeklilerin bağlı olduğu SGK Başkanı Raci Kaya’nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var. Kaya, İstanbul’da oturduğu ev ile Ankara’daki SGK Genel Müdürlüğü arasında makam aracıyla her hafta mekik dokuyor. Pazartesi günleri Volkswagen Passat marka makam aracı Kaya’yı Ankara’ya getirip, boş olarak İstanbul’a dönüyor.

MEKİK DOKUYOR

Aynı araç cuma günü de boş olarak Ankara’ya geliyor, Kaya’yı alıp İstanbul’daki evine götürüyor. Aracın geliş ve gidişlerinde paralı köprü ve otoyollar kullanılıyor. Kaya, haftanın 4 günü (pazartesiden perşembeye kadar) Ankara’da SGK’nın misafirhanesinde kalıyor. Bu süreçte SGK’ya ait Audi A6 makam aracına biniyor. Ağustos 2023’te SGK Başkanı olan Raci Kaya, Yönetim Kuruluna da başkanlık ediyor. Ayrıca 2020 yılından bu yana Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

ÜÇ ARAÇ DA KİRALIK

3 makam koltuğuna sahip olan ve 3 maaş alan Kaya’nın SGK’dan 110 bin lira, SGK Yönetim Kurulu Başkanı olarak da 47 bin lira aylık ücretler aldığı öğrenildi. Kaya, Kalkınma Bankası’ndan aylık ücret almıyor ancak kâr-zarar durumuna göre yıllık kâr payı (temettü) ödemesinden yararlanıyor. Ayrıca Kaya’ya G-20 toplantılarında da Türkiye’yi temsil görevi verildiği öğrenildi. 3 koltuğu ve 3 maaşı olan Kaya’nın SGK’da biri Audi A6 diğeri Passat marka; Kalkınma Bankası’nda da bir adet yine Passat marka olmak üzere toplam 3 makam aracı bulunuyor. Üçü de kiralık olan makam araçları için devletin kasasından yüklü miktarlarda para ödeniyor.

SGK 6 YILDA 731 MİLYAR YUTTU

Kendi prim gelirleriyle ayakta duramayan SGK’ya devlet katkısı adı altında her yıl Hazine’den milyarlarca lira kaynak aktarılıyor. 2018 yılından bu yana SGK’ya aktarılan devlet katkısı tutarı her yıl artarak toplamda 731 milyar 42 milyon lirayı aştı. 2018 yılında aylık ortalama 4 milyar 879 milyon lira devlet katkısı aktarılan SGK’ya bu yılın sadece ocak ayında gönderilen Hazine kaynağı 40 milyar liranın üzerinde çıktı.

DEVLET KATKISI (Milyon TL)

YILLAR TUTAR

2018..........................57.560

2019..........................71.222

2020..........................85.070

2021..........................16.848

2022..........................174.712

2023..........................325.630

2024.......................... 40.017

toplam:.....................731.042